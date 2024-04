Il motore a quattro tempi è quello che equipaggia la maggior parte delle automobili siano esse vecchie o nuove, questo tipo di motore ha due cicli quello teorico e quello pratico. In questo articolo li vediamo in dettaglio cogliendo anche la differenza tra i due.

LEGGI ANCHE: Leapmotor T03 – scheda tecnica e prezzo

Ciclo pratico vs ciclo teorico motore 4 tempi: la differenza

Il ciclo teorico è una spiegazione ridotta e semplificata del ciclo operativo di un motore a 4 tempi, solitamente usata per scopi didattici con l’idea di vedere il proprio approfondimento dal punto di vista pratica in officina davanti ad un blocco reale.

Di seguito le fasi del processo:

ammissione – il pistone è al PMS le valvole si aprono e si abbassa al PMI

compressione – le valvole di aspirazione si chiudono ed il pistone sale dal PMI al PMS per comprimere l’aria, in questo processo viene iniettato il carburante.

espansione – quando il pistone si ritrova al PMS la miscela viene fatta esplodere con la candela e l’esplosione riporta il pistone al PMI.

fuga – le valvole di scarico si aprono ed il pistone sale dal PMI al PMS superiore per rimuovere i gas di scarico attraverso quest’ultime. Una volta raggiunta la cima le valvole si chiudono.

Di contro il ciclo pratico richiede i tempi tecnici per far funzionare correttamente il motore. La fase di ammissione infatti non prevede un apertura immediata delle valvole quando il pistone scende, ma si iniziano ad aprire nella fase di salita in modo che siano aperte completamente nella fase di discesa.

Per la fase di compressione le valvole si chiudono al momento ottimale, non facendo entrare più aria ma il pistone continua a salire per comprimere l’aria. Nei motori ad iniezione diretta viene spruzzato carburante nel cilindro per far si che si mescoli con l’aria.

La fase di combustione avviene quando il pistone sta ancora salendo e questo è dato dall’anticipo. Se la fase iniziasse quando il pistone è nella fase di discesa ci sarebbe l’espansione ed un abbassamento del pistone vanificherebbe l’abbassamento di quest’ultimo verso il basso.

Nella fase di fuga le valvole di scarico si aprono quando il pistone sta già scendendo ed è già avvenuta l’esplosione. Quando il pistone supera il PMI ed inizia a salire le valvole sono completamente aperte. Le valvole di scarico restano aperte per poco anche dopo l’espulsione dei gas mentre il pistone si abbassa.

LEGGI ANCHE: Citroen Basalt – scheda tecnica e prezzo