L'albero motore, vediamo che cos'è questo elemento, come funziona e a cosa serve.

Il motore è composto da molti elementi che uniti insieme permettono a questo componente di funzionare e di offrire le prestazioni che la macchina dichiara in fase costruttiva. Uno degli organi meccanici più importanti è l’albero motore. In questo articolo vediamo che cos’è, come funziona e a cosa serve.

Albero motore: cos’è, come funziona, a cosa serve

L’albero motore è un elemento realizzato da un insieme di metallo e ghisa oppure stampato. Permette di trasformare il moto rettilineo alternato dei pistoni in moto rotatorio così da trasmettere la potenza al cambio ed alla distribuzione, così come a tutti gli altri organi che contribuiscono a muovere il motore.

Grazie alla sua forma caratteristica viene definito anche “a gomiti” o a “collo d’oca”, l’angolo tra i perni di biella e quelli di banco è diverso a seconda del tipo di motore. Di norma nei quattro cilindri è di 180° mentre nei 6 cilindri è di 120°.

Nei quattro cilindri l’angolo è piatto dato che i perni di banco e di biella sono sullo stesso piano. Sono dotati di contrappesi dato che permettono di equilibrare il motore.

Quant’è la sua durata?

La durata di un albero motore è uguale a quella di un motore ma se non si eseguono le giuste manutenzioni o si usa un olio di bassa qualità vi è il rischio che si debba eseguire una manutenzione dell’albero, revisionandolo.

Una rottura dell’albero motore è un caso decisamente raro ma che comunque può capitare. Nel caso vi sia la necessità di cambiarlo il prezzo varia a seconda del tipo di auto. Di norma vanno da un minimo di 450 ad un massimo di 700 euro.

La spesa quindi è notevole ma se lo si cambia e si cura l’auto la sua durata è praticamente eterna.