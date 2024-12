Un’icona che torna in vita

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta un ritorno alle origini per il marchio italiano, unendo design, prestazioni e esclusività. Realizzata in soli 33 esemplari, questa coupé a due posti secchi è il risultato di un attento lavoro di ingegneria e design, che affonda le radici nella storica 33 Stradale degli anni ’60. Il primo esemplare è stato completato il 17 dicembre, una data che segna un importante anniversario per il marchio, poiché ricorda il momento in cui Carlo Chiti commissionò a Franco Scaglione la progettazione della carrozzeria della prima 33 Stradale.

Un processo di personalizzazione unico

Ogni cliente della 33 Stradale ha la possibilità di personalizzare la propria vettura, un processo che ricorda le antiche botteghe artigiane italiane. Il primo acquirente, un membro del Club 33, ha atteso con ansia la consegna della sua auto, iniziando un dialogo con il team di Alfa Romeo già dal Gran Premio di Monza del settembre 2022. Questo scambio, avvenuto sia in modo virtuale che di persona, ha permesso di definire ogni dettaglio della personalizzazione, rendendo ogni esemplare unico e speciale.

Test e perfezionamento della supercar

La 33 Stradale ha affrontato rigorosi test di messa a punto, inizialmente sull’Anello di Nardò e successivamente sul circuito di Balocco. Qui, il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas ha avuto l’opportunità di testare la vettura, contribuendo a perfezionare l’assetto, lo sterzo e i freni. Bottas ha commentato l’esperienza come un’opportunità unica, sottolineando l’importanza dei feedback per il team di sviluppo di Alfa Romeo. La sua emozione nel testare la vettura è palpabile, e non vede l’ora di ricevere la sua personale 33 Stradale.

Un futuro luminoso per Alfa Romeo

Con la presentazione della 33 Stradale, Alfa Romeo si posiziona nuovamente come un marchio di riferimento nel settore delle supercar. La combinazione di design esclusivo, prestazioni elevate e un processo di personalizzazione unico la rende un’auto desiderabile per collezionisti e appassionati. La 33 Stradale non è solo un’auto, ma un pezzo di storia che continua a evolversi, mantenendo viva la tradizione del marchio.