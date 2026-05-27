Alfa Romeo Giulia e Stelvio: opzioni di piattaforma e conseguenze industriali

Dopo l’Investor Day 2026 di Stellantis è emersa maggiore chiarezza sulle future generazioni della Alfa romeo Giulia e Stelvio: le due sportive del Biscione non sono scomparse dai piani, ma il percorso per realizzarle è ancora in fase di scelta. Secondo le dichiarazioni di Emanuele Cappellano, responsabile delle operazioni europee, sono al vaglio due strade principali: sviluppare una piattaforma proprietaria o appoggiarsi a una soluzione condivisa con partner esterni. Questo tema si inserisce nella più ampia strategia FaSTLAne 2030, che prevede investimenti e alleanze industriali.

La decisione sul tipo di architettura determinerà non solo il prodotto finale, ma anche la logistica produttiva e la distribuzione dei volumi negli stabilimenti europei. Tra gli elementi sul tavolo ci sono la STLA Large, della quale non è ancora definito il futuro, e la STLA One, pensata per segmenti compatti. La valutazione tecnica deve considerare peso, spazio batterie, tipologie di powertrain e la possibilità di utilizzare motorizzazioni ibride o 100% elettriche per le nuove Giulia e Stelvio.

Due percorsi: piattaforma interna o alleanza

La prima opzione è la realizzazione di una piattaforma interna firmata Stellantis, pensata per mantenere controllo progettuale e distintività del marchio. La seconda è la collaborazione con altri costruttori, una strada che il gruppo ha già iniziato a percorrere. Le partnership consentono economie di scala e condivisione di componenti, ma pongono sfide sul piano dell’identità di marca. Nel contesto attuale Stellantis ha stretto accordi con partner come Leapmotor e sta esplorando intese con aziende di varie aree geografiche; tuttavia alcune collaborazioni, come quella con Jaguar Land Rover per il mercato USA, escludono automaticamente quest’ultima dal perimetro delle possibili alleanze per le nuove Alfa Romeo.

La pista della piattaforma interna

Una piattaforma interna come la STLA Large sarebbe ideale per berline e SUV di taglia medio-grande, offrendo spazio e integrazione per soluzioni prestazionali. Oggi la STLA Large è utilizzata da modelli come la Jeep Wagoneer S e la Dodge Charger, ma il suo impiego futuro è incerto. Al contrario la STLA One, presentata all’Investor Day 2026, è pensata per segmenti più piccoli (B, C e D) e potrebbe risultare troppo contenuta per le esigenze tecniche di Giulia e Stelvio.

Le alleanze e le esclusioni

Le collaborazioni offrono benefici immediati in termini di costi e time-to-market: con partner esterni si possono condividere piattaforme, fornitori e impianti produttivi. Tuttavia non tutte le partnership sono realizzabili: l’accordo con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di modelli destinati agli Stati Uniti esclude di fatto quel gruppo dall’elenco dei potenziali partner per il progetto Alfa Romeo in Europa. Resta sul tavolo invece l’interazione con realtà come Leapmotor, Dongfeng e Tata per altri fronti industriali.

Impatto sugli stabilimenti e il nodo Cassino

Le scelte di piattaforma avranno ricadute dirette sugli stabilimenti italiani. Nel piano FaSTLAne 2030 Stellantis ha annunciato investimenti per 60 miliardi e il lancio di 60 nuovi modelli entro il 2030, ridefinendo il perimetro dei marchi: Alfa Romeo è stata indicata come marchio regionale, con risorse minori rispetto ai brand globali. Per lo stabilimento di Cassino non è stata ancora assegnata una missione chiara; Stellantis ha garantito il principio «without shoutdown», ma i dettagli operativi devono ancora arrivare. Questo crea incertezza su dove e come verranno prodotte le nuove Giulia e Stelvio.

La roadmap dei modelli e le prossime uscite

Nonostante le incertezze sulle piattaforme, Alfa Romeo sta lavorando su nuovi modelli: sono previsti due veicoli compatti, un SUV e una classica due volumi, con arrivo stimato nel 2027 e motorizzazioni che andranno dall’ibrido al 100% elettrico. Per Maserati è stato annunciato il posizionamento nel segmento E e un piano dettagliato è atteso entro dicembre 2026. Nel frattempo, progetti come l’E-Car di Pomigliano, destinati a vetture elettriche a basso costo dal 2028, e le conferme a Melfi e Atessa dimostrano come il gruppo stia rimodellando la sua capacità produttiva in Europa.

In sintesi, la partita su Giulia e Stelvio si gioca su due fronti: la scelta tecnica della piattaforma e la gestione industriale degli impianti. Nei prossimi mesi sarà cruciale seguire gli sviluppi delle trattative per le alleanze, le decisioni su STLA One e STLA Large e gli aggiornamenti che Stellantis fornirà sulle missioni produttive per gli stabilimenti italiani. Solo così si potrà capire se il Biscione manterrà un’impronta tecnica distintiva o se troverà la sua strada attraverso la condivisione industriale.