Un debutto atteso al Salone di Parigi 2024

Il mondo dell’automobile ha accolto con entusiasmo l’arrivo dell’Alfa Romeo Junior ibrida, presentata in anteprima al Salone di Parigi 2024. Questo nuovo modello si propone di affiancare l’elettrica da 156 CV, offrendo un’alternativa ibrida che combina un motore a benzina e un sistema elettrico. Con un prezzo di partenza fissato a 29.900 euro, l’Alfa Romeo Junior ibrida si posiziona come un’opzione competitiva nel segmento delle auto ecologiche.

Design e caratteristiche tecniche

Esteticamente, l’Alfa Romeo Junior ibrida mantiene le linee eleganti e sportive tipiche del marchio, con alcune novità nel design dello scudetto e la presenza del doppio scarico posteriore. La versione base include cerchi da 17 pollici, luci full LED, e un sistema di climatizzazione automatica, mentre la versione Speciale, disponibile a partire da 31.900 euro, offre cerchi in lega da 18 pollici e una serie di tecnologie avanzate come il mantenitore attivo della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Prestazioni e sostenibilità

Il cuore pulsante dell’Alfa Romeo Junior ibrida è un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV, abbinato a un motore elettrico da 21 kW. Questo sistema mild hybrid consente alla Junior di muoversi in modalità elettrica per il 50% del tempo nel traffico cittadino, riducendo così le emissioni e i consumi. I dati dichiarati indicano un consumo di soli 4,9 litri ogni 100 km nel ciclo misto, rendendo questo modello un’ottima scelta per chi cerca un’auto ecologica senza compromettere le prestazioni.