Alla scoperta del Volkswagen Gen.Travel: tutti i dettagli

Sia chiaro: questa Gen.Travel non è una Volkswagen. Questa concept car non porta il logo del marchio tedesco, ma è presentata con il nome del gruppo. Questo studio di stile mostra la visione della mobilità futura per tutti i marchi VW.

L’aspetto importante è l’autonomia e le prospettive che offre per la progettazione delle auto nel prossimo decennio.

Volkswagen Gen.Travel: tutti i dettagli in merito

Con una silhouette a metà strada tra una berlina e un minivan, il Gen.Travel è progettato come una navetta autonoma. Secondo il Gruppo VW, sarà un’alternativa agli aerei a corto raggio. Il vantaggio dell’auto è che può viaggiare da porta a porta, senza passare per un aeroporto.

Il veicolo può operare in convoglio.

Il Gen.Travel può trasportare quattro persone in una cabina luminosa. La parte superiore è una bolla di vetro, che sembra essere posizionata sopra il resto del corpo. In questo modo i passeggeri possono godersi il panorama durante il viaggio senza doversi preoccupare della guida.

Il concept promette una guida autonoma di livello 5, il livello più alto. All’interno non ci sono né volante né pedali. Potrete così godervi il viaggio e rilassarvi, oppure lavorare, dato che un tavolo può essere ripiegato al centro per una configurazione business.

Una configurazione notturna permette di trasformare due sedili in un letto. Un sistema di illuminazione integrato influenzerà la produzione di melatonina negli occupanti, aiutandoli ad addormentarsi e a svegliarsi.

L’accesso avviene tramite due grandi porte ad anta. Per garantire il comfort, il modello è dotato di un sistema di sospensioni intelligenti che tiene conto dei movimenti causati da accelerazioni, frenate e curve.

Questa macchina futuristica è stata presentata per la prima volta in Francia al Concorso d’Eleganza di Chantilly domenica 25 settembre (dove è stata esposta anche la Renault 5 Turbo 3E).

