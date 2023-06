Con un’autonomia fino a 700 chilometri, la Volkswagen ID.7 vanta prestazioni di tutto rispetto. È la prima volta che Volkswagen annuncia un’autonomia così elevata, che ha molto a che fare con la sua forma aerodinamica e il suo basso coefficiente di resistenza.

Il risultato di una stretta collaborazione tra i reparti di progettazione e sviluppo.

Volkswagen mette l’aerodinamica al centro del design della ID.7

L’ID.7 è addirittura il veicolo elettrico più aerodinamico della gamma elettrica Volkswagen. Questo è evidente già a prima vista. Con i suoi cinque metri di lunghezza, l’ID.7 ha una silhouette particolarmente slanciata. Secondo il designer Volkswagen Daniel Scharfschwerdt, “nel progettare l’ID.7 è stata posta l’enfasi sull’aerodinamica, e questo si può notare nel frontale basso, nella transizione morbida verso il cofano e nel parabrezza”.

Ciò è evidente anche nella parte superiore del veicolo, in particolare con la forma coupé del tetto. Lo stesso vale per il posteriore affusolato, che sembra essere stato progettato per offrire prestazioni aerodinamiche ideali e migliorare la capacità di autonomia. È evidente che la progettazione dell’ID.7 ha richiesto molto lavoro.

Stephan Lansmann, l’ingegnere responsabile dell’aerodinamica dell’ID.7, ritiene che “il processo iterativo tra i team di sviluppo e progettazione abbia dato i suoi frutti. Le numerose simulazioni al computer utilizzate per calcolare le prestazioni, insieme ai test nella galleria del vento, ci hanno permesso di raggiungere questo risultato”.

Design

In termini pratici, l’ID.7 ha un sottoscocca quasi completamente chiuso. I brancardi laterali svasati impediscono all’aria di entrare. Le ruote svolgono un ruolo importante nella gamma dei veicoli elettrici. Il design delle ruote è stato migliorato e, ancora una volta, l’accento è stato posto sull’aerodinamica. Sono state progettate per impedire all’aria di penetrare sotto il pannello del rocker.

Ogni dettaglio è stato studiato a fondo. Utilizzando le tecnologie di stampa 3D, i team di Stephan Lansmann hanno anche testato numerose varianti per trovare la forma ottimale per gli specchietti esterni. Sulla ID.7, questo processo ha permesso di ottimizzare le sezioni superiore e inferiore dello specchietto per ottenere il minor coefficiente di resistenza aerodinamica possibile.

Paragonabile alla Tesla Model S, alla Mercedes EQE, alla Hyundai Ioniq 6 e alla BMW i5, l’ID.7 dovrebbe interessare una clientela più tradizionale. Basata sul MEB dell’attuale Volkswagen ID.3 e della Skoda Enyaq, la berlina Volkswagen dovrebbe essere commercializzata nell’autunno del 2023.

