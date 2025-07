Alla scoperta delle naked CFMOTO: test di famiglia tra Milano e Lago Maggiore

Due naked cinesi, un padre e un figlio: ecco come è andato il test di CFMOTO 125NK e 675NK tra Milano e Lago Maggiore.

Chi ama le motociclette sa che ogni modello ha la sua storia e il suo fascino. Immagina di testare due naked cinesi in famiglia: una vera avventura! 🚀 Oggi ci immergiamo nel mondo di CFMOTO, che ha lanciato due modelli davvero interessanti: la 125NK e la 675NK. Pronti a scoprire come si comportano su strada? Iniziamo! 💨

CFMOTO: una gamma di naked per tutti i gusti

CFMOTO ha creato una vera e propria famiglia di naked, che spazia dalla piccola 125 alla più potente 800. Ma oggi vogliamo focalizzarci sulla 125NK, perfetta per chi è alle prime armi, e sulla 675NK, ideale per i motociclisti più esperti. Chi di voi ha già avuto modo di provarle? 💭

Il nostro viaggio inizia da Milano, direzione Lago Maggiore, e non sarà solo un semplice test. Sarà un vero e proprio momento di condivisione tra padre e figlio. Niccolò, il mio giovane pilota, è pronto a mettersi alla prova con la 125NK, mentre io mi godrò la 675NK. Sarà interessante vedere come si comportano entrambe su vari tipi di strada. Chi è pronto per l’avventura? 🚀

In sella alla CFMOTO 125NK: agile e divertente

La 125NK si presenta con un design moderno e accattivante, dotata di fari a LED e un display TFT da 5 pollici. Niccolò, che è alto 1.80 m, apprezza la posizione di guida a 800 mm da terra: “Posso toccare bene con i piedi!” dice entusiasta. 🚦

Durante il tragitto verso il Lago Maggiore, Niccolò ha notato che la moto scalda un po’ a destra, ma è comunque soddisfatto della maneggevolezza nel traffico. Ha commentato: “La frizione è morbida e il cambio a 6 marce è preciso”. Insomma, la 125NK sembra promettere bene, vero? Chi di voi ha già testato una naked di piccola cilindrata? 🤔

CFMOTO 675NK: potenza e comfort su strada

Dall’altra parte, la 675NK si fa notare per il suo motore 3 cilindri da 89,8 CV. La sua agilità sorprende: “La posizione in sella è comoda e le sospensioni offrono un ottimo comfort”, ho commentato dopo aver percorso diverse curve. 🏍️💨

È interessante notare come la 675NK si comporti bene anche nei tratti più guidati. La ciclistica è ben bilanciata e il traction control interviene senza essere invadente. Niccolò ha anche notato che “il cambio elettronico è reattivo e rende la guida ancora più piacevole”. Chi altro ha notato che questi dettagli fanno la differenza? ✨

Conclusioni: due naked cinesi con un ottimo rapporto qualità-prezzo

Alla fine della nostra avventura, non possiamo fare a meno di notare quanto siano convincenti queste due naked cinesi. La 125NK, con un prezzo di 3.390 euro, e la 675NK, a 6.590 euro, offrono entrambe un eccellente rapporto qualità-prezzo. E voi, cosa ne pensate? Avete già provato queste moto? Fatecelo sapere nei commenti! 🗣️💬

Se volete scoprire di più su come è andato il nostro viaggio, non perdetevi il video completo! È stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di condividere altre avventure motociclistiche con voi. 🥳