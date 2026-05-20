La carriera in MotoGP di un ingegnere del DIISM

Il dipartimento del DIISM apre le porte a una testimonianza concreta di successo formativo e professionale: un appuntamento pensato per chi vuole capire come trasformare la formazione accademica in una carriera internazionale. L’incontro si terrà il 22 maggio alle ore 11:00 nell’Aula B+ Q160 del DIISM (UNIVPM) e offre l’occasione di ascoltare direttamente un protagonista che ha attraversato il percorso dall’università fino al paddock della MotoGP.

Protagonista della mattinata sarà Federico Sanchioni, ex studente del DIISM e oggi Performance Engineer presso Yamaha Motor Racing in MotoGP. Durante l’incontro saranno raccontati i passaggi chiave della sua formazione, inclusa la laurea in Ingegneria Meccanica, le esperienze pratiche che hanno inciso sul suo sviluppo professionale e le competenze tecniche che lo hanno portato a operare nel massimo campionato motociclistico mondiale.

Perché partecipare a questo evento

L’iniziativa si rivolge a studenti, neolaureati e professionisti interessati a conoscere i percorsi che conducono alle industrie sportive ad alta tecnologia. Ascoltare la storia di un ingegnere che lavora in MotoGP permette di comprendere meglio come competenze teoriche e attività pratiche si integrino: dalla gestione dei dati di telemetria alla messa a punto delle sospensioni, fino all’analisi delle prestazioni del pilota. L’incontro offrirà anche spunti concreti su come costruire un CV efficace e come sfruttare opportunità di stage e networking.

Competenze e strumenti al centro

Federico illustrerà strumenti e metodologie che hanno contato nella sua esperienza, tra cui l’uso della simulazione numerica, il data analysis applicato alla telemetria e le tecniche di ottimizzazione delle prestazioni. Verrà spiegato anche cosa significhi operare come Performance Engineer: un ruolo che coniuga conoscenze meccaniche, capacità di interpretare dati e attitudine alla comunicazione con il team tecnico e con il pilota. Questi elementi saranno messi in relazione con gli insegnamenti e i laboratori offerti dal DIISM.

Struttura dell’incontro e argomenti trattati

La sessione si articolerà in una parte introduttiva in cui verrà presentato il percorso accademico di Federico, seguita da un racconto pratico delle esperienze sul campo in Yamaha Motor Racing. Sarà dedicato spazio a domande e risposte, durante le quali i partecipanti potranno approfondire temi come l’accesso a contesti internazionali, la differenza tra lavoro in azienda e in una squadra di corse e le competenze richieste per emergere. L’obiettivo è fornire una visione realistica delle sfide e delle opportunità professionali.

Q&A e consigli pratici

La seconda parte dell’incontro sarà interattiva: i presenti avranno la possibilità di porre domande specifiche su come prepararsi a colloqui nel settore motorsport, quali corsi o certificazioni possono essere utili e come orientare i propri progetti di tesi verso applicazioni pratiche. Federico condividerà inoltre suggerimenti su come costruire relazioni professionali, su come affrontare il lavoro sotto pressione e su quali aspetti della gestione della performance siano prioritari in un ambiente competitivo come la MotoGP.

Informazioni pratiche e invito

L’appuntamento è fissato il 22 maggio alle ore 11:00 presso l’Aula B+ Q160 del DIISM (UNIVPM). L’incontro è pensato per creare un ponte tra il mondo accademico e quello professionale, promuovendo la condivisione di esperienze concrete. Studenti e interessati sono invitati a partecipare per cogliere spunti utili al proprio percorso di crescita: conoscere una storia come quella di Federico può fare la differenza nella scelta di opportunità formative e lavorative future.