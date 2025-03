Introduzione all’Alpine A110 GT4+

Dal 2018, Alpine ha fatto il suo ingresso nel mondo delle corse con l’A110 GT4, un modello che ha rapidamente guadagnato riconoscimenti grazie alle sue prestazioni eccezionali. La versione sviluppata da Signatech Automobiles ha trionfato in numerosi eventi, culminando nella vittoria della GT4 International Cup in Bahrain. Con l’introduzione dell’A110 GT4 Evo nel 2022, Alpine ha continuato a migliorare le sue vetture, portando a casa titoli prestigiosi come il Campionato Francese FFSA GT nel 2023 e le GT4 European Series nel 2024.

Le innovazioni dell’A110 GT4+

La nuova Alpine A110 GT4+ rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. Questa vettura è stata progettata per offrire prestazioni elevate, affidabilità e facilità d’uso, incorporando miglioramenti sostanziali derivati dall’esperienza accumulata nelle competizioni. Tra le novità più rilevanti, troviamo un sistema di sovralimentazione e raffreddamento derivato dall’A110 Rallye GT+, un cambio ottimizzato e un airbox in fibra di carbonio che migliora la gestione termica. Inoltre, il radiatore anteriore è stato ampliato per garantire un raffreddamento ottimale durante le gare.

Successi in pista e omologazione

Prima ancora del lancio ufficiale, l’A110 GT4+ ha già dimostrato il suo potenziale vincendo la categoria nell’ultima gara della stagione 2024 della Ultimate Endurance GT Cup. Il team composto da Jim Pla, Julien Gilbert e Jean-Mathieu Leandri ha dominato la sei ore del Circuito Paul Ricard, evidenziando non solo le prestazioni ma anche l’affidabilità della vettura. Con un’omologazione valida per sette anni, l’A110 GT4+ è idonea per le competizioni GT4 del SRO Motorsports Group e per altri eventi internazionali di Gran Turismo, rendendola una scelta ambita per i piloti professionisti.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo dell’Alpine A110 GT4+ è fissato a 220.000 euro (IVA esclusa), ma è disponibile anche come kit evolutivo per le versioni A110 GT4 e GT4 Evo esistenti, al costo di 34.000 euro (IVA esclusa). Questa opzione consente ai possessori delle versioni precedenti di aggiornare le loro vetture, mantenendo così un alto livello di competitività nelle corse. Con queste caratteristiche e il suo pedigree vincente, l’A110 GT4+ si posiziona come una delle vetture più interessanti nel panorama delle corse automobilistiche.