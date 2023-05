Alpine A290, A110 e SUV: tutte le caratteristiche

Rilanciato nel 2017 con la nuova A110, Alpine è già pronto a ricominciare. Quando Luca de Meo ha assunto la guida del gruppo Renault, ha deciso di trasformare rapidamente il marchio di Jean Rédélé in un marchio 100% elettrico. Inoltre, ne ha fatto l’unico marchio sportivo del gruppo, mettendo fine a Renault Sport.

Luca de Meo ha grandi ambizioni. Sebbene Alpine non abbia mai superato le 5.000 immatricolazioni annuali dal suo ritorno, il capo punta a 100.000 vendite entro la fine del decennio. Per raggiungere questo obiettivo, Alpine avrà diritto a una gamma completa. Sono stati ufficializzati cinque modelli. Ecco l’ordine in cui arriveranno nelle concessionarie!

Alpine A290 – 2024

La prima Alpine elettrica ha ora un nome ufficiale: A290. Il marchio ha spiegato che “il primo numero corrisponde alle dimensioni del veicolo”, mentre il 90 è associato ai modelli sportivi più versatili. Più concretamente, la A290 sarà una city car a 5 porte. Il marchio non è partito da zero per progettarla, in quanto sarà la variante muscolosa della R5.

Tuttavia, parte della carrozzeria sarà rivista per dare alla vettura un aspetto più carrozzato. La base tecnica sarà logicamente condivisa con la R5, sarà la nuova CMF-BEV, la piattaforma della Clio adattata all’alimentazione elettrica. Ci sarà un motore anteriore con una potenza compresa tra 220 e 250 CV. La Alpine A290 avrà nel mirino anche la nuova Mini Cooper SE.

Alpine Crossover GT – 2025

Alpine ha grandi ambizioni e, per realizzarle, il SUV è un must! Il primo rover del marchio sarà lanciato all’inizio del 2025. Per il momento, il produttore chiama questo modello crossover GT, ma avrà un nome con una A e tre cifre (forse A590). L’azienda la colloca nel segmento C+, cioè tra le grandi compatte (immaginiamo una lunghezza di 4,60 metri). La silhouette avrà un aspetto da SUV coupé.

Il veicolo sarà basato sulla piattaforma CMF-EV, quella utilizzata per la Megane elettrica e la Nissan Ariya. Le specifiche tecniche dovrebbero essere simili a quelle della versione top del SUV giapponese, con due motori (uno per asse) e una batteria da 87 kWh. Il crossover sarà assemblato nello storico stabilimento di Dieppe.

Alpine A110 elettrica – 2026

Quando Alpine ha annunciato la sua svolta elettrica, ha confermato che il sostituto della A110 sarà elettrico. E per poter offrire una coupé sportiva elettrica, veicolo di nicchia per eccellenza, il marchio ha trovato un partner, l’inglese Lotus. Ciò consente di condividere i costi di sviluppo e produzione.

Inoltre, Lotus potrebbe occuparsi dell’assemblaggio del veicolo. Per Alpine questo modello sarà una bella sfida, perché l’azienda è nota per la leggerezza e l’agilità dei suoi modelli. Parole che non si sposano bene con un modello elettrico con una grande batteria!

Alpine SUV D ed E – 2027

All’inizio del 2021, Alpine ha presentato il suo “Garage dei sogni” con i tre veicoli mostrati sopra. Ma Luca de Meo, amministratore delegato della Losange, vuole avere una gamma di cinque o sei veicoli a lungo termine, in grado di coprire l’offerta dalle city car ai modelli di lusso. Alla fine del 2022, ha confermato che saranno costruiti altri due SUV, entrambi superiori al crossover compatto previsto per il 2025.

Uno entrerà a far parte del segmento D (dove la lunghezza media è di 4,80 metri), mentre l’altro entrerà nel segmento E, dove ci sono macchine di 5 metri. Questi due gioiellini permetteranno al marchio di conquistare nuovi mercati al di fuori dell’Europa. Alpine ha messo gli occhi sulla Cina e sull’Europa.

Poiché sono previsti per il 2027 o il 2028, è ancora presto per avere informazioni tecniche. Ma possiamo immaginare una nuova collaborazione con Lotus, che ha appena lanciato l’enorme Eletre.

