Un design innovativo e sportivo

La nuova Alpine A390 si distingue per la sua silhouette fastback a cinque porte, caratterizzata da linee fluide e sportive che catturano l’attenzione. Il frontale è dominato dalla firma luminosa “Cosmic Dust”, una grafica a LED che si ispira a una stella cometa, richiamando il concept A390_β presentato al Salone di Parigi 2024. Questo design audace non solo conferisce un aspetto moderno, ma migliora anche l’aerodinamica dell’auto, grazie a un cofano sagomato e a una calandra micro-perforata.

Le prese d’aria laterali sono progettate per ottimizzare la stabilità alle alte velocità, mentre il bandeau luminoso posteriore, ispirato al concept Alpine Alpenglow, si estende o si ritrae per regolare l’aerodinamica, creando un effetto “Long Tail”. Le ruote di grandi dimensioni, con cerchi da 22 pollici all’anteriore e 23 pollici al posteriore, enfatizzano ulteriormente la postura sportiva dell’auto, che misura 4.615 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.532 mm di altezza.

Interni ispirati alla natura

L’abitacolo dell’A390 è progettato per offrire un’esperienza immersiva, con un design che richiama una goccia d’acqua. I materiali e i colori scelti creano un contrasto affascinante tra il nero profondo della roccia e il bianco candido della neve, offrendo un ambiente essenziale ma sofisticato. Il posto guida è concepito per garantire un’esperienza coinvolgente, con un triangolo luminoso che rappresenta graficamente l’asse di guida.

Inoltre, l’ambiente sonoro è stato sviluppato su misura da Devialet, un esperto francese in ingegneria acustica, con un sistema audio a 13 altoparlanti che offre un effetto surround di alta qualità. Questo dettaglio rende l’A390 non solo un’auto sportiva, ma anche un luogo dove ogni viaggio diventa un’esperienza sensoriale unica.

Prestazioni elevate e tecnologia avanzata

La Alpine A390 sarà alimentata da tre motori elettrici, con trazione integrale e una configurazione progettata per garantire prestazioni elevate e una dinamica di guida sportiva. Anche se i dati ufficiali non sono ancora stati divulgati, si prevede una potenza complessiva compresa tra 430 e 500 CV, grazie all’adozione del sistema Alpine Active Torque Vectoring.

Il powertrain sarà basato sulla piattaforma AmpR Medium dell’Alleanza Renault-Nissan, ma con significative modifiche apportate da Alpine per ottimizzare le prestazioni. La batteria avrà una capacità di circa 90 kWh, assicurando un buon compromesso tra autonomia e prestazioni. In attesa del debutto ufficiale, i primi acquirenti potranno beneficiare di un accesso prioritario con due settimane di anticipo rispetto all’apertura ufficiale degli ordini, ricevendo in omaggio una cuffia Devialet Gemini II x Alpine in edizione limitata.