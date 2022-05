AMG annuncia la sua prima auto elettrica

AMG ha appena annunciato la sua prima auto elettrica. D’altronde, Mercedes è uno dei produttori che punta ad avere auto elettriche al 100% nelle concessionarie entro la fine del decennio in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda di Stoccarda prevede di investire più di 40 miliardi di euro in diversi anni per lanciare nuovi sviluppi e convertire le fabbriche che probabilmente perderanno manodopera nel processo (l’auto elettrica richiede molti meno pezzi di ricambio rispetto a un modello a combustione).

Questa importante transizione nella storia di Mercedes non sarà priva di conseguenze per il ramo AMG, che subirà anch’esso una trasformazione basata sugli elettroni. Questo è già avvenuto con l’arrivo dei primi ibridi ricaricabili. Non sappiamo ancora quando AMG abbandonerà il segmento dei motori a combustione, ma se Affalterbach segue la logica della casa madre, i motori a combustione non dureranno a lungo in Europa.

Inoltre, il capo di Mercedes-Benz Cars, Ola Kallenius, ha fatto una piccola sorpresa ai giornalisti presenti al summit sul futuro dell’automobile, organizzato dal Financial Times.

Il CEO ha presentato un primo schizzo di una concept car che sarà svelata domani 19 maggio.

La prima auto elettrica AMG… o quasi

Questo concept è un precursore della prima AMG elettrica, che sarà lanciata all’inizio della seconda metà del decennio.

Gli ingegneri hanno ancora tempo per sviluppare il prodotto, anche se non sarà davvero inedito: ricordiamo la SLS Electric Drive. È riservata, ma è stata la prima AMG elettrica. Ciò che segue è molto più intenso. Il profilo della concept non assomiglia affatto alle AMG che conosciamo oggi: il cofano è molto corto e piuttosto sporgente, mentre la parte frontale è più lunga con uno sbalzo marcato. Ciò ricorda la Mercedes EQXX. Il costruttore tedesco aveva annunciato che questo laboratorio di laminazione sarebbe stato utilizzato per i prodotti futuri e potrebbe essere che AMG ne approfitti.

AMG beneficerà anche di una versione specifica della piattaforma della futura Mercedes elettrica, la AMG.EA. Quest’ultima dovrebbe essere la fonte di questa novità particolarmente interessante, che potrebbe tuttavia scoraggiare coloro che giurano sul V8. Nel frattempo, la nuova Mercedes AMG GT Track Series sta facendo parlare molto di sé.