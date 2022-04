Mercedes ha svelato l’auto più potente mai sviluppata da AMG: la Mercedes-AMG GT Track Series. Quest’anno ricorre il 55° anniversario del reparto AMG di Mercedes: per l’occasione, oltre a un’edizione speciale della G 63 AMG, la casa tedesca ha creato una nuova versione “Track Series” della Mercedes-AMG GT.

Non è omologata per la strada, ma destinata all’uso nei track day.

Basata su una AMG GT Black Series, Mercedes ha portato le prestazioni al livello successivo con una serie di modifiche ispirate ai modelli da corsa GT3 e GT4. Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 4.0 litri è stato dotato di iniettori da corsa e rimappato per produrre 734 CV e 850 Nm di coppia. Questa potenza viene inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio sequenziale Hewland HLS a sei velocità, accoppiato con un differenziale posteriore regolabile.

Per fare un ulteriore passo avanti, la Mercedes-AMG GT Track Series ha anche ricevuto uno spoiler posteriore regolabile derivato dalle corse. Previste anche modifiche alla carrozzeria per migliorare il flusso d’aria e la deportanza. Sono compresi ammortizzatori Bilstein regolabili, ruote forgiate da 18 pollici, freni anteriori da 390 mm e posteriori da 355 mm e un serbatoio da corsa da 120 litri. Infine, è previsto un sistema di controllo della trazione e un ABS da corsa, che può essere impostato su non meno di 12 livelli.

Mercedes-AMG GT Track Series: non approvato per l’uso su strada

Anche la AMG GT Track Series è stata alleggerita, con la rimozione di numerosi componenti come l’assetto, i pannelli isolanti e i finestrini elettrici.

Il cofano, i parafanghi, il bagagliaio e le finiture interne sono in fibra di carbonio. In totale, l’auto ora pesa 1.400 kg, 140 kg in meno della Black Series.

All’interno, anche l’atmosfera è ispirata alla corsa con un portello di estrazione di emergenza montato sul tetto e sedili ergonomici. Anche il display digitale e il volante da corsa sono esclusivamente per la Track Series. I pedali sono regolabili per adattarsi alla corporatura del pilota.

La Mercedes-AMG GT Track Series ha un prezzo di 369.000 euro, IVA esclusa. Inoltre, è limitata a soli 55 esemplari, in riferimento al 55° anniversario di AMG. Una placca incisa “AMG Track Series – 1 di 55” all’interno ricorda l’esclusività del modello.