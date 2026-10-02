Il mercato delle autovetture in Italia ha mostrato un nuovo slancio nel mese di settembre 2026. Secondo i dati ufficiali, le immatricolazioni hanno raggiunto i 139.356 unità, registrando un incremento del 9,9 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel complesso dei primi nove mesi, le vendite ammontano a 1.268.964 veicoli, con una crescita dell’8,7 %, a testimonianza di una ripresa ancora in corso ma ancora distante del 13,6 % rispetto ai picchi del 2019.

Immatricolazioni di settembre 2026: un rialzo significativo

Il dato di settembre non è solo numerico: rappresenta una svolta nella composizione del parco circolante. Le Auto elettriche hanno coperto il 7,6 % del totale, mentre le ibrido-plug-in hanno toccato l’11,1 %. La parte più consistente è rimasta nelle mani delle ibride tradizionali che hanno conquistato il 50,7 % delle immatricolazioni. Al contempo, le propulsioni tradizionali sono in netto declino: la benzina è scesa al 17,6 %, il diesel al 4,9 % e il GPL all’8,1 %. Questi dati suggeriscono che i consumatori stanno privilegiando sempre più le soluzioni elettrificate spinti dal più elevato costo del carburante e dalle politiche fiscali in evoluzione.

Evoluzione delle tecnologie di propulsione

Le ibride dominano la classifica

L’ ibrida è rimasta la proposta preferita, con una quota di mercato pari al 50,7 % a settembre, in crescita di 5,5 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Le mild hybrid rappresentano il 32,2 % del mix, mentre le full hybrid si attestano al 18,5 %. Nei primi nove mesi, la quota media delle ibride è quasi del 50 %, confermando il ruolo di “ponte” tra le motorizzazioni tradizionali e le totalmente elettriche.

Le elettriche consolidano i guadagni

Le vendite di auto elettriche pure hanno toccato i 10.782 esemplari a settembre, un balzo del 49,9 % rispetto all’anno precedente. Da gennaio a settembre, le immatricolazioni elettriche superano i 102.257 veicoli, con una crescita del 66,9 % e una quota di mercato dell’8 %. Tra i modelli più richiesti spiccano la Tesla Model 3 (1.142 unità) e la Model Y (990 unità), seguite da BYD Dolphin Surf e Leapmotor T03.

Andamento dei gruppi e i modelli più venduti

Tra i costruttori, Stellantis ha registrato 36.623 immatricolazioni a settembre (+7,3 % YoY), portando il totale di gennaio-settembre a 351.289 unità (+5,7 %). Il boom è stato trainato da Fiat con 15.906 veicoli (+29 %). Anche Peugeot (+34,1 %) ha segnato una crescita notevole, mentre Alfa Romeo (-58,4 %), Jeep (-12,7 %) e Opel (-9,3 %) hanno registrato contrazioni. Al di fuori del gruppo, Volkswagen è leggermente in calo (-3,5 %), Renault (-1,4 %), Toyota (+8,6 ) e BMW (-6,7 %). I marchi emergenti hanno sorpreso: BYD (+108,8 %), Omoda & Jaecoo (+184,9 %) e MG (+21,2 %). Anche Tesla ha guadagnato +47 % rispetto a settembre 2025.

La classifica delle prime dieci auto più vendute a livello nazionale riporta in testa la Fiat Panda (10.378 unità), seguita da Jeep Avenger (4.092) e Peugeot 3008 (3.780). Al quinto posto emerge la Dacia Sandero (3.723). Tra le scelte più popolari si collocano inoltre Toyota Yaris CrossFiat Grande PandaRenault ClioCitroën C3 e MG ZS. La diversità dei modelli top – dalla city car alla SUV compatta – evidenzia l’ampia gamma di preferenze dei consumatori italiani.

Il quadro complessivo suggerisce che la prossima Legge di Bilancio giocherà un ruolo chiave per accelerare il rinnovamento del parco, soprattutto tramite incentivi fiscali su veicoli aziendali e agevolazioni per l’acquisto di auto a basse emissioni. Roberto Pietrantonio presidente di UNRAE, ha sottolineato che il vero valore della ripresa dipende dalla capacità di ridurre l’età media delle auto circolanti, promuovendo un ciclo virtuoso di sicurezza, efficienza e sostenibilità.