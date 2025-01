Un restyling atteso per l’ammiraglia tedesca

La nuova Mercedes Classe S 2025 si prepara a debuttare sulle strade europee, e le prime immagini spia rivelano un restyling che promette di mantenere l’eleganza e il prestigio che contraddistinguono questo modello. Le modifiche principali si concentrano sull’anteriore e sul posteriore, dove il design sarà leggermente rivisitato per conferire un aspetto ancora più sofisticato e moderno.

Design esterno: novità in arrivo

Partendo dall’anteriore, la nuova Classe S manterrà i gruppi ottici a sviluppo orizzontale, caratterizzati da luci con un disegno a stella, simbolo distintivo della casa automobilistica. La griglia, pur essendo coperta da camuffamenti, sembra promettere un nuovo design con dimensioni imponenti, in linea con le aspettative per un’ammiraglia di questo calibro. È interessante notare che la stella Mercedes, tradizionalmente posizionata sulla sommità del cofano, non appare in queste immagini, suggerendo un tentativo di rendere il veicolo meno riconoscibile durante i test.

Modifiche al posteriore e interni innovativi

Anche il posteriore della nuova Mercedes Classe S subirà delle modifiche, con un nuovo design per il paraurti e una firma luminosa rinnovata. Sebbene non siano disponibili immagini degli interni, le informazioni suggeriscono che la plancia sarà completamente rivestita, mantenendo il segreto sui dettagli. Tuttavia, è probabile che l’impostazione rimanga simile a quella della versione attuale, con strumentazione digitale e un monitor centrale in posizione verticale. Una novità attesa è l’introduzione di un terzo monitor, dedicato al passeggero anteriore, per migliorare l’esperienza di bordo.

Motorizzazioni e prestazioni

Dal punto di vista meccanico, la nuova Classe S dovrebbe confermare le motorizzazioni attualmente disponibili, inclusi i motori benzina e diesel mild hybrid, oltre alla versione plug-in. Si prevede che ci saranno ottimizzazioni per migliorare l’efficienza, con batterie più potenti per la versione ibrida, garantendo così una maggiore autonomia in modalità elettrica. Questo approccio riflette l’impegno di Mercedes nel promuovere veicoli più sostenibili e performanti, mantenendo al contempo il lusso e il comfort che i clienti si aspettano.

In sintesi, la nuova Mercedes Classe S 2025 si preannuncia come un’ammiraglia all’avanguardia, con un design rinnovato e tecnologie innovative che continueranno a posizionarla tra le auto di lusso più desiderate al mondo.