Antonelli doma Silverstone: pole position e leadership prima del Gran Premio di Gran Bretagna

Kimi Antonelli ha conquistato la pole a Silverstone dopo aver vinto la sprint; la griglia vede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton subito dietro, con la gara in programma domenica 5 luglio alle 16 e trasmessa in esclusiva sui canali SkySport, SkyGo e NOW.

Il Mondiale di Formula 1 riprende il suo corso sul circuito di Silverstone. Dopo la sessione sprint, nella quale il giovane pilota italiano aveva già firmato un risultato di rilievo, Andrea Kimi Antonelli si è confermato il più veloce nelle qualifiche e domani scatterà dalla pole position del Gran premio di Gran Bretagna. L’appuntamento con la gara è fissato a domenica 5 luglio alle ore 16 e sarà trasmesso in diretta sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.

La giornata di qualifica ha rimesso in luce il confronto tra Mercedes e Ferrari: la prima fila sarà condivisa da Antonelli e da Charles Leclerc con Lewis Hamilton che partirà ancora vicino ai vertici dopo la sprint. Già dalle prime fasi è emersa una griglia sorprendente, che miscela giovani promesse e piloti esperti pronti a sfruttare ogni opportunità in gara.

Griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna

La lista ufficiale dei primi ventidue posizionamenti riflette la battaglia tra squadre e piloti. In prima fila troviamo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), seguiti da Lewis Hamilton che completa una presenza Ferrari ai vertici della griglia. Al quarto posto figura George Russell con la seconda Mercedes; la top ten prosegue con Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Liam Lawson (Racing Bulls).

La griglia completa include inoltre Gabriel Bortoleto (Audi) e Pierre Gasly (Alpine), mentre Nico Hulkenberg occupa una posizione centrale con l’altra Audi. In coda alla top 22 si trovano nomi come Sergio Perez e Fernando Alonso con scelte strategiche e assetti che potrebbero influire molto sulla partenza e sulle prime fasi di gara.

La lista completa dei partenti (1-22)

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Liam Lawson (Racing Bulls)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

19. Franco Colapinto (Alpine)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Fernando Alonso (Aston Martin)

Prove, sprint e piccole insidie: come si è arrivati alla pole

La sessione di qualifica ha seguito una sprint nel corso della giornata: Andrea Kimi Antonelli era già salito sul podio della sprint, risultato che ha consolidato fiducia e ritmo, poi trasferiti nelle prove ufficiali. Durante le qualifiche si sono viste anche situazioni al limite: George Russell ha rischiato grosso in Q1 finendo nella ghiaia e urtando il muro, ma è riuscito a ripartire con danni contenuti al musetto. Questi episodi testimoniano come il circuito di Silverstone metta alla prova sia il coraggio dei piloti sia l’affidabilità delle monoposto.

Le squadre hanno adottato assetti differenti e strategie di gomme calibrate sulle caratteristiche del tracciato: la scelta delle mescole e il timing dei giri lanciati si sono rivelati elementi chiave per conquistare posizioni favorevoli in partenza. In particolare, alcune scuderie di vertice hanno faticato a trovare la massima performance in qualifica, spostando l’attenzione su una possibile rimonta in gara.

Implicazioni per la gara di domenica

Partire davanti per Andrea Kimi Antonelli significa avere l’opportunità di dettare il ritmo fin dalle prime fasi; tuttavia la presenza in top position di piloti come Leclerc e Hamilton promette una lotta serrata. La capacità dei team di gestire pit stop, usura delle gomme e possibili Safety Car sarà determinante per l’esito finale. Seguendo la regola che in pista ogni dettaglio conta, la strategia potrà ribaltare gli equilibri visti oggi in qualifica.

La diretta televisiva e lo streaming su SkySportSkyGo e NOW permetteranno agli appassionati di seguire ogni fase: dalla partenza fino all’ultimo giro, con eventuali colpi di scena tipici di un circuito storico come Silverstone. L’attesa è per una gara che potrebbe ridisegnare la classifica piloti e costruttori, confermando la centralità di questo Gran Premio nel calendario.