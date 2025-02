Il contesto dei test a Sepang

La MotoGP 2025 è alle porte e i team stanno intensificando i loro sforzi per prepararsi al meglio. In questo scenario, l’Aprilia ha avviato una serie di test a Sepang, un circuito fondamentale per la messa a punto delle moto. Dopo la caduta di Jorge Martin, che ha suscitato preoccupazione tra i fan e il team, l’Aprilia ha deciso di continuare il lavoro con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori. Questi ultimi hanno avuto l’opportunità di testare nuove soluzioni tecniche e miglioramenti che potrebbero rivelarsi cruciali per la stagione imminente.

Il lavoro di Bezzecchi e Savadori

Marco Bezzecchi ha completato 61 giri durante la seconda giornata di test, chiudendo in nona posizione con un tempo di .995. Il pilota romagnolo ha dichiarato: “È stata una giornata importante, abbiamo fatto un buon lavoro. Stiamo continuando a sviluppare diversi aspetti dell’elettronica, dell’aerodinamica e, in generale, molti elementi nuovi della RS-GP25.” Bezzecchi ha mostrato ottimismo riguardo ai progressi fatti, sottolineando che ci sono ancora molte cose da testare, ma che il team ha un’altra giornata per sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo.

D’altra parte, Lorenzo Savadori, richiamato in pista per sostituire Martin, ha evidenziato l’importanza del lavoro di sviluppo in corso. “Stiamo portando avanti il lavoro di sviluppo, soprattutto dal punto di vista dell’aerodinamica e dell’elettronica. Sono aspetti che richiedono molto tempo, anche in termini di prestazione,” ha affermato Savadori. La sua esperienza sarà fondamentale per aiutare il team a trovare la giusta direzione per migliorare le prestazioni della moto.

Le sfide dopo l’incidente di Martin

La caduta di Jorge Martin ha rappresentato un duro colpo per l’Aprilia, ma il team ha dimostrato resilienza. Martin ha condiviso un messaggio sui social media, esprimendo la sua determinazione: “Ho fallito molte più volte di quante abbia avuto successo, ma non ho mai smesso di provarci. Ci vediamo presto.” La sua frattura alla mano destra e le lesioni al piede sinistro richiederanno un intervento chirurgico, ma il pilota ha già mostrato il suo spirito combattivo, promettendo di tornare più forte.

In conclusione, l’Aprilia sta affrontando le sfide con determinazione e un chiaro focus sullo sviluppo della RS-GP25. Con il lavoro di Bezzecchi e Savadori, il team sta cercando di ottimizzare ogni aspetto della moto, preparandosi per una stagione che si preannuncia competitiva e ricca di emozioni.