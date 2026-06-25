Ares Atelier espone la S1 versione 2026 al Milano Monza Motor Show

Ares Atelier conferma la partecipazione al MIMO Milano Monza Motor Show dal 26 al 28 giugno presso l'Autodromo Nazionale di Monza portando la S1 versione evoluta 2026 e rafforzando legami con RECARO e Proma Group

L’Autodromo Nazionale di Monza ospita dal 26 al 28 giugno la quinta edizione del MIMO Milano Monza Motor Show e tra i protagonisti c’è Ares Atelier che schiera la propria supercar di riferimento, la S1 nella versione evoluta 2026. La partecipazione non è solo espositiva: il marchio sceglie Monza per consolidare la propria visibilità commerciale e industriale in un contesto che unisce pubblico, collezionisti e operatori del settore.

Lo stand di Ares Atelier si trova in una posizione che mette in evidenza il legame con la filiera: adiacente a RECARO Automotive e inserito nel perimetro operativo di Proma Group. Questo posizionamento ribadisce l’intento di combinare personalizzazione artigianale e solidità produttiva, due elementi chiave per il segmento delle vetture bespoke a cui Ares si rivolge.

Ares Atelier a MIMO 2026: spazio, rete industriale e pubblico

Nell’area espositiva dell’Autodromo, Ares ha allestito uno spazio pensato per incontrare clienti, partner e stakeholder internazionali. La scelta di collocarsi vicino a RECARO e all’infrastruttura di Proma Group non è casuale: rappresenta una volontà strategica di comunicare che la personalizzazione estrema può essere sostenuta da una filiera tecnica affidabile. In un segmento dove rarità e identità sono elementi di valore, la capacità di dialogare con fornitori di componenti e specialisti di ergonomia e sicurezza diventa un fattore competitivo.

Relazioni con partner e ruolo del paddock

Oltre all’esposizione statica, il paddock fungerà da fulcro per attività dinamiche e per incontri B2B. La presenza del management Ares durante i tre giorni del MIMO è finalizzata a presentare progetti futuri e a esplorare collaborazioni tecniche. L’evento offre quindi una doppia opportunità: da una parte la vetrina emozionale per il pubblico appassionato, dall’altra lo spazio di confronto con operatori interessati a componentistica, sviluppo e produzione su scala limitata.

La S1 versione evoluta 2026: aggiornamenti estetici e tecnologici

Al centro dell’allestimento Ares troviamo la S1 evoluta 2026 un aggiornamento mirato che coinvolge soprattutto il sistema di illuminazione e l’integrazione tra elementi funzionali e superfici aerodinamiche. L’intervento non stravolge il linguaggio formale della vettura: il centro stile ha mantenuto il frontale corto e scolpito, l’abitacolo avanzato e il parabrezza avvolgente, privilegiando coerenza visiva e riconoscibilità del marchio.

Le modifiche puntano a migliorare efficienza aerodinamica e precisione visiva: il nuovo disegno dell’illuminazione è pensato per integrarsi con le superfici carenate e per ottimizzare il flusso d’aria attorno alla carrozzeria. Per un prodotto bespoke, queste evoluzioni dimostrano come il design sia considerato anche una componente tecnica, capace di influire su prestazioni, ergonomia e identità.

Esperienze dinamiche in circuito

Il programma ufficiale del MIMO include momenti in pista che permetteranno al pubblico di avvicinare le vetture Ares anche nella dimensione prestazionale. Le attività in circuito sono pensate per trasformare la percezione del modello da oggetto di design a prodotto progettato per la guida, enfatizzando caratteristiche come risposta dinamica e comportamento a velocità sostenute.

MIMO 2026: cornice e confronto con altri marchi presenti

La manifestazione al Monza Circuit ospita numerosi brand internazionali e offre ai visitatori test drive, anteprime e modelli iconici. Tra gli espositori, si segnalano nomi come Tesla con Model 3 e Model Y disponibili per prove dinamiche, e la presenza di OEM e new brand che mettono in mostra modelli pensati per il mercato europeo. Questo contesto permette a Ares di inserirsi in un palcoscenico dove performance, innovazione e lifestyle automobilistico sono al centro dell’attenzione.

La partecipazione al MIMO 2026 Voi andrete a MIMO 2026? Diteci cosa ne pensate della supercar Ares S1.