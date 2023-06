Poco dopo la Rimac Nevera, l’Aspark Owl ha stabilito due record mondiali. Anche se meno nota al grande pubblico, la supercar giapponese non ha motivo di vergognarsi della Rimac Nevera. Dietro la sua strana silhouette, la Owl vanta una scheda tecnica impressionante.

Aspark Owl elettrico: prestazioni e accelerazione da capogiro

La supercar eroga fino a 2.012 CV e 2.000 Nm di coppia dai suoi quattro motori elettrici. L’intero sistema è alimentato da una modesta batteria da 64 kWh, che dovrebbe consentirle di raggiungere un’autonomia NEDC di 450 km.

Insomma, non è questo il punto di forza di questo missile, che è in grado di fare il solletico ai migliori. Ed è quello che ha dimostrato sulla pista di un aeroporto, stabilendo due record di velocità media nei 200 m e nei 400 m D.A. (otto miglia/quarti di miglio). Uno strano modo di calcolare un esercizio in cui Rimac Nevera non è coinvolta, ma che ha portato a velocità record rispettivamente di 309,02 e 318,85 km/h!

Il record non dice quanto tempo ha impiegato l’Aspark Owl a tagliare il traguardo, né a che velocità è andato. Nel frattempo, il Rimac Nevera mantiene il titolo con un tempo di 8,25 secondi per l’esercizio più lungo. Resta da vedere chi dei due accelera davvero di più. Ma la casa giapponese non dimentica di sottolineare che la sua supercar può andare da 0 a 100 miglia orarie (0-96 km/h) in 1,72 secondi, contro gli 1,74 della Rimac…

