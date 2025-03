Scopri le moto uniche firmate Deus Ex Machina in vendita fino al 23 marzo.

Un’asta imperdibile per gli appassionati di moto

Fino al 23 marzo, gli appassionati di moto customizzate e da collezione hanno l’opportunità di partecipare a un’asta online su Catawiki, dove sono disponibili 15 esemplari unici firmati Deus Ex Machina. Tra le moto in vendita, spiccano modelli iconici come la Royal Enfield, la BMW R NineT e la Yamaha FJR 1300, ma l’offerta è variegata e comprende anche moto storiche e moderne, come la Bultaco Astro e la moto elettrica Cake Kalk. Questa è un’occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti delle due ruote.

Le moto in evidenza dell’asta

Tra le moto più interessanti in asta, troviamo la Royal Enfield Super Meteor, personalizzata da Deus Milano. Questa moto combina l’eleganza vintage del marchio con l’artigianalità di Deus Ex Machina, presentando un telaio posteriore rivisitato che richiama gli anni ’70. Il manubrio, in stile ‘Easy rider’, e i dettagli come il faro anteriore dedicato, rendono questa moto un vero pezzo da collezione. Attualmente, la miglior offerta per questa moto è di 7.000 euro.

Un altro modello ambito è la BMW R NineT Checkmate, che ha già raggiunto un’offerta di 12.750 euro. Sebbene non ci siano stravolgimenti tecnici rispetto al modello di serie, il look è stato completamente rivisitato, adottando un elegante colore nero e dettagli personalizzati. Questa moto è un tributo alle corse storiche e presenta caratteristiche tecniche di alto livello, come cerchi in magnesio e sospensioni regolabili Öhlins.

Come partecipare all’asta

Partecipare all’asta è semplice: basta registrarsi sulla piattaforma di Catawiki, esplorare i lotti disponibili e fare la propria offerta. Gli italiani hanno dimostrato un forte interesse per queste moto, dominando le edizioni precedenti con oltre il 40% delle puntate. Non perdere l’occasione di aggiudicarti una moto custom esclusiva e unica nel suo genere. L’asta è aperta fino al 23 marzo e le offerte sono già in corso, quindi affrettati!