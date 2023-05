Aston Martin ha appena presentato una serie speciale della sua DBX707 con questa serie AMR23, che si riferisce in particolare al coinvolgimento del marchio in F1.

La Aston Martin DBX707 AMR23 è una creatura straordinaria. Il team Aston Martin di Formula 1 ha avuto un inizio di stagione interessante, con il doppio campione del mondo spagnolo Fernando Alonso che è salito sul podio quattro volte su cinque Gran Premi.

Per celebrare questo eccellente inizio, l’azienda di Gaydon presenta la DBX707 AMR23 Edition, un’edizione speciale del SUV più potente dell’intera gamma.

Aston Martin DBX707 AMR23: caratteristiche, design, motori

Sviluppata dalla divisione Q di Aston Martin, la DBX707 AMR23 si ispira alla monoposto e all’auto medica ufficiale di questa stagione. Il modello si distingue per il colore Podium Green e i badge “Q by Aston Martin”, oltre che per il body kit in fibra di carbonio.

L’impianto frenante “Racing Green” si abbina al colore esterno, mentre a bordo si trovano lussuosi interni con tessuto “Inspire Sport” in due tonalità: “Onyx Black” e “Eifel Green”. Il pacchetto è completato da finiture satinate scure, elementi in fibra di carbonio e il logo AMR23 sulle soglie delle porte.

Aston Martin dichiara di aver rivisto anche il telaio e alcuni elementi meccanici, con modifiche minori a motore, trasmissione, sospensioni, freni, elettronica e aerodinamica, ma non entra nei dettagli.

Come promemoria, la Aston Martin DBX707 “standard” è alimentata da un V8 biturbo da 4,0 litri con una potenza di 707 CV e 900 Nm, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 310 km/h. Il tutto è abbinato a un nuovo cambio automatico a 9 rapporti, a un telaio rinforzato e ad ammortizzatori rivisti con eARC per eliminare qualsiasi forma di rollio.

Il costruttore non rivela nemmeno il prezzo di questa edizione speciale, ma sicuramente costerà più dei 260.000 euro dichiarati per la DBX707 “base”.

