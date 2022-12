Aston Martin DBS: caratteristiche, novità, motori e prestazioni

L’Aston Martin DBS 2022 è così veloce che i passanti non avranno quasi il tempo di apprezzare le sue lamiere accuratamente scolpite mentre sfreccia in lontananza. Le rivali, come la Ferrari 812 Superfast o la McLaren 765LT, offrono una maneggevolezza più netta e una capacità di andare in pista.

Ma gli automobilisti che sono attratti dagli interni eleganti e dallo stile alla Bond troveranno nella DBS la soluzione migliore per soddisfare le loro fantasie di supercar.

Aston Martin DBS: caratteristiche, novità

È disponibile un nuovo design dei cerchi da 21 pollici e la DBS può ora essere ordinata con temi interni preconfigurati chiamati Create, Accelerate e Inspire, ognuno con un look e una sensazione unici. Chi è alla ricerca di interni più personalizzati troverà comunque un elenco apparentemente infinito di opzioni e caratteristiche che possono arricchire l’abitacolo della DBS.

Motore, trasmissione e prestazioni

La DBS è un’auto da turismo mostruosamente veloce. Il motore V-12 biturbo da 5,2 litri eroga 715 cavalli e aziona le ruote posteriori attraverso un cambio automatico a otto rapporti; schiacciando il pedale dell’acceleratore la DBS decolla come un razzo Saturn V. Se si incontrano strade tortuose, la DBS è gratificante, anche se impegnativa, da guidare rapidamente. L’assetto è confortevole anche sui fondi sconnessi, ma non aspettatevi lo stesso livello di raffinatezza di una Mercedes-Benz Classe S.

Interni, comfort e carico

La DBS è un’auto sportiva da gran turismo e come tale viene fornita di serie con molti lussi per rendere il viaggio confortevole. I sedili sportivi regolabili elettricamente e rivestiti in pelle con riscaldamento e memoria sono di serie.

L’abitacolo può essere personalizzato con diversi tipi di finiture, tra cui legno di frassino a poro aperto, fibra di carbonio o cromo satinato. Non sappiamo con certezza quante valigie a mano possano entrare nel bagagliaio della DBS perché, purtroppo, non ne abbiamo avuta una in ufficio per testarla. Ma Aston Martin vi venderà un set di valigie personalizzate da quattro pezzi, anche in tinta con gli interni della vostra auto.