Un motore potente e innovativo

La Aston Martin Valhalla rappresenta un passo audace nel mondo delle supercar, grazie al suo motore V8 biturbo da 4.0 litri, che eroga 828 CV. Questo motore è parte di un sistema ibrido plug-in che porta la potenza totale a 1.079 CV, grazie all’integrazione di tre motori elettrici. Due di questi motori sono collegati direttamente alle ruote anteriori, fornendo una trazione integrale che migliora l’accelerazione e il comportamento in curva. La Valhalla è progettata per raggiungere una velocità massima di 350 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, rendendola una delle supercar più veloci sul mercato.

Design e aerodinamica all’avanguardia

Il design della Valhalla è un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Con un’aerodinamica attiva che genera 600 kg di downforce a velocità elevate, questa vettura è stata concepita per offrire prestazioni da corsa. Elementi come il DRS e l’Air Brake, sebbene non utilizzabili nelle attuali monoposto di Formula 1, sono stati integrati per migliorare ulteriormente la stabilità e la manovrabilità della vettura. La Valhalla non è solo una supercar; è un’opera d’arte ingegneristica che riflette l’eredità di Aston Martin nel motorsport.

Un percorso di sviluppo complesso

La storia della Valhalla è segnata da cambiamenti significativi. Inizialmente concepita come AM-RB 003 con un motore V6 biturbo, la vettura ha subito una trasformazione radicale sotto la guida dell’ex capo di Mercedes-AMG. Questo ha portato a un ripensamento completo del progetto, culminando in un motore V8 e un aumento della produzione da 500 a 999 unità. La produzione della Valhalla è prevista per il secondo trimestre del 2025, e il prezzo rimane un mistero, suscitando grande attesa tra gli appassionati e i collezionisti.