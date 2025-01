Design e aerodinamica della Vantage Roadster

La nuova Aston Martin Vantage Roadster si distingue per il suo design elegante e aerodinamico, che richiama le linee della coupé. Il cofano spiovente e la griglia del radiatore ampia non solo conferiscono un aspetto aggressivo, ma migliorano anche le prestazioni. La presa d’aria, più grande rispetto ai modelli precedenti, aumenta il raffreddamento del motore del 30%, mentre l’aerodinamica è stata ottimizzata per ridurre la resistenza sia con il tetto aperto che chiuso.

Capote innovativa e personalizzazione

Un elemento distintivo della Vantage Roadster è il suo meccanismo di ripiegamento a Z, che consente di aprire e chiudere la capote in soli 6,8 secondi, anche a una velocità di 50 km/h. Questo sistema non richiede coperture aggiuntive, rendendo l’operazione semplice e veloce. Inoltre, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori per la carrozzeria e il tetto, tra cui tonalità come “Iridescent Sapphire” e “Bronze Flare”.

Interni lussuosi e tecnologia avanzata

All’interno, la Vantage Roadster offre un ambiente raffinato, con materiali di alta qualità come la pelle Haircell e l’Alcantara. I sedili, riscaldati e regolabili in otto direzioni, possono essere personalizzati con opzioni ventilate. Il sistema di infotainment include uno schermo touchscreen da 10,25 pollici, che combina il controllo gestuale con interruttori fisici per un’esperienza utente intuitiva. Gli appassionati di musica possono scegliere tra un sistema audio standard a 11 altoparlanti o un’opzione premium Bowers Wilkins con tecnologia surround.

Prestazioni del motore V8 biturbo

Il cuore pulsante della Vantage Roadster è un potente motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 665 CV e 800 Nm di coppia. Questo propulsore consente alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Nonostante un leggero aumento di peso rispetto alla coupé, la distribuzione del peso e la struttura in alluminio garantiscono stabilità e agilità. La tenuta di strada è ulteriormente migliorata grazie a un differenziale elettronico a slittamento limitato e a sistemi di controllo della trazione avanzati.

Disponibilità e prezzo

La Aston Martin Vantage Roadster sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025, con un prezzo di partenza di circa 180.000 euro, a seconda delle opzioni di personalizzazione scelte dai clienti. Grazie al servizio “Q by Aston Martin”, sarà possibile personalizzare ogni aspetto dell’auto, dalle verniciature ai materiali interni, per creare un veicolo unico e su misura.