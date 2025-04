Attivazione del servizio SEND sull’app IO per notifiche legali

Scopri come attivare il servizio SEND sull'app IO per ricevere notifiche legali direttamente sul tuo smartphone.

Introduzione al servizio SEND

Con l’aggiornamento alla versione 3.1.0.2 dell’app IO, gli utenti possono ora attivare il servizio SEND, che consente di ricevere comunicazioni a valore legale direttamente sui propri dispositivi mobili. Questo servizio, parte della piattaforma PagoPA, offre un modo innovativo per gestire notifiche come multe stradali, rimborsi e avvisi di accertamento tributi, eliminando la necessità di ricevere documenti cartacei tramite raccomandata.

Vantaggi dell’utilizzo di SEND

Uno dei principali vantaggi del servizio SEND è il risparmio sui costi di invio delle raccomandate cartacee, che sono aumentati negli ultimi anni. Utilizzando SEND, gli utenti possono ricevere notifiche in modo rapido e sicuro, direttamente sull’app IO, facilitando la gestione delle pratiche amministrative. Inoltre, il servizio è accessibile a tutti, basta avere un’identità digitale tramite SPID o CIE e registrarsi con un recapito legale.

Come attivare il servizio SEND sull’app IO

Per attivare il servizio SEND, è necessario prima assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app IO. Una volta aperta l’app, apparirà un messaggio che invita a ricevere comunicazioni legali. Cliccando su “Attiva SEND su IO”, si verrà guidati attraverso il processo di attivazione. Dopo aver confermato, le notifiche legali saranno inviate direttamente all’app, permettendo di gestirle e pagarle tramite l’integrazione con PagoPA.

Opzioni per utenti non digitalizzati

Per coloro che non sono a proprio agio con la tecnologia, esistono alternative. Dal 25 marzo, circa 4.000 punti di ritiro SEND sono stati istituiti presso i Caf, dove i cittadini possono richiedere copie cartacee delle notifiche. Questo servizio è particolarmente utile per chi non ha accesso all’app IO o non è registrato sulla piattaforma SEND. Per ricevere una copia cartacea, è necessario presentare un documento d’identità e il codice fiscale, insieme all’avviso di avvenuta ricezione.