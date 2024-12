Introduzione alla nuova Audi A3 Sportback TFSI e

La nuova Audi A3 Sportback TFSI e rappresenta un significativo passo avanti nel mondo delle auto ibride plug-in. Con un design elegante e prestazioni migliorate, questa vettura si propone di conquistare il mercato, puntando a un 15% delle vendite totali del modello. Disponibile nelle varianti di potenza 40 e 45, la A3 TFSI e si distingue per l’autonomia e la sportività, rendendola una scelta interessante per chi cerca un’auto versatile e performante.

Design e abitabilità

Il design della nuova Audi A3 non presenta novità radicali rispetto ai modelli precedenti, ma mantiene una linea equilibrata e moderna. Il frontale è più prominente, con una griglia Single Frame che cattura l’attenzione. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 4,35 metri, garantiscono una maneggevolezza ottimale. A bordo, lo spazio è sufficiente per quattro passeggeri, anche se il quinto posto risulta un po’ sacrificato. L’interno è caratterizzato da un mix di comandi touch e tradizionali, con un sistema audio innovativo che, sebbene elegante, potrebbe risultare meno intuitivo per alcuni utenti.

Prestazioni e tecnologia

La A3 TFSI e è equipaggiata con un motore che passa da 1,4 a 1,5 litri, adottando un ciclo di funzionamento più efficiente. Le prestazioni sono notevoli: la versione TFSI e 40 offre 204 CV, mentre la TFSI e 45 arriva a 272 CV, con accelerazioni da 0 a 100 km/h rispettivamente in 7,4 e 6,6 secondi. Entrambe le versioni vantano una trazione anteriore e un cambio automatico S tronic a 6 rapporti. La taratura delle sospensioni è stata migliorata per garantire una guida sportiva senza compromettere il comfort.

Autonomia e ricarica

Uno dei punti di forza della nuova Audi A3 plug-in hybrid è la batteria, che ha raddoppiato la capacità, consentendo percorrenze fino a 141 km per la TFSI e 40 e 129 km per la TFSI e 45. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti, rendendo la A3 una scelta pratica anche per viaggi più lunghi. La guida è fluida e simile a quella di un’auto elettrica, con la possibilità di ottimizzare il consumo attraverso uno stile di guida attento.

Dotazioni e allestimenti

La nuova Audi A3 TFSI e è disponibile in diversi allestimenti, partendo dalla versione Business, che include già numerosi comfort e tecnologie avanzate. La Business Advanced e la S Line Edition offrono ulteriori miglioramenti in termini di dotazioni e finiture. Tuttavia, la lista degli optional è lunga e consente di personalizzare ulteriormente l’auto, rendendola adatta a diverse esigenze e gusti.