Introduzione alle nuove motorizzazioni plug-in

La nuova Audi A5, disponibile nelle varianti berlina e Avant, si prepara a rivoluzionare il mercato delle auto ibride con l’introduzione delle motorizzazioni plug-in. Queste nuove versioni, attese nelle concessionarie italiane nel secondo trimestre del 2025, offrono potenze di 299 e 367 CV, accompagnate dalla trazione integrale. Con un prezzo di partenza di 64.300 euro per la berlina e 66.700 euro per la Avant, l’Audi A5 e-hybrid si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate e sostenibilità.

Dettagli tecnici e prestazioni

Il powertrain dell’Audi A5 plug-in è composto da un motore 2.0 TFSI a 4 cilindri da 252 CV, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Questo sistema è integrato nel cambio automatico S tronic a 7 rapporti e alimentato da una batteria da 25,9 kWh, che offre un’autonomia in modalità elettrica di 104 km per la versione da 299 CV e 102 km per quella da 367 CV. Questi dati, calcolati secondo il ciclo WLTP, posizionano l’Audi A5 tra le auto cosiddette ‘super hybrid’, in grado di combinare prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto.

Ricarica e modalità di guida

La ricarica della batteria avviene in corrente alternata con una potenza massima di 11 kW, permettendo di ricaricare completamente le batterie in circa due ore e mezza. È prevista anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, sebbene i dati ufficiali non siano stati ancora resi noti. Le modalità di guida disponibili includono la modalità elettrica, che predilige l’uso del motore elettrico, e la modalità ibrida, che alterna l’uso dei motori elettrico e termico. Inoltre, la frenata rigenerativa è stata migliorata, grazie all’esperienza acquisita con la gamma elettrica di Audi.

Design e allestimenti

Esteticamente, l’Audi A5 e-hybrid non presenta differenze rispetto alle versioni tradizionali, ma la capacità del bagagliaio subisce una riduzione significativa. La A5 Avant e-hybrid offre un volume di 361 litri, che può arrivare a 1.306 litri con i sedili posteriori abbattuti, mentre la berlina ha una capacità di 331 litri, espandibile a 1.175 litri. Gli allestimenti disponibili includono Business, Business Advanced ed S line edition, con dotazioni di serie come luci full LED, climatizzatore trizona e cerchi in lega da 18 pollici. Queste caratteristiche rendono l’Audi A5 e-hybrid un’auto non solo performante, ma anche ricca di comfort e tecnologia.