Introduzione alla nuova Audi A6 ibrida plug-in

La gamma della Audi A6 si arricchisce con l’introduzione di due varianti ibride plug-in, disponibili sia in versione berlina che Avant. Questi modelli rappresentano un significativo passo avanti rispetto ai precedenti veicoli PHEV, grazie all’implementazione di una nuova batteria con una capacità netta di 20,7 kWh, un incremento del 45% rispetto al modello precedente. Questo miglioramento si traduce in un’autonomia elettrica fino a 111 km, permettendo di affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza attivare il motore termico.

Prestazioni e motorizzazione

Le nuove A6 ibride plug-in sono equipaggiate con un motore quattro cilindri e sono disponibili in due versioni: una con 295 CV e 450 Nm di coppia, e l’altra con 362 CV e 500 Nm. Questi modelli condividono la stessa piattaforma della Audi A5 PHEV, la Premium Platform Combustion (PPC), suggerendo che questa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per la futura generazione della Porsche Macan. In termini di prestazioni, la versione da 295 CV accelera da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi, mentre la versione più potente raggiunge questa velocità in 5,3 secondi.

Efficienza e ricarica

La scelta di un modello ibrido plug-in è ideale per chi desidera un veicolo efficiente e sostenibile, allontanandosi progressivamente dal diesel. Audi ha migliorato la capacità di ricarica in corrente alternata, portandola a 11 kW, consentendo una ricarica completa in circa due ore e mezza. Entrambe le versioni sono dotate di sterzo integrale posteriore, trasmissione automatica a doppia frizione S Tronic a sette rapporti e trazione integrale Quattro. Il motore elettrico da 141 CV è integrato nel corpo del cambio, garantendo partenze fluide e immediate.

Comfort e silenziosità

Rispetto alla generazione precedente, l’Audi A6 elettrificata è notevolmente più silenziosa, grazie a un miglioramento dell’isolamento acustico del 30%. Queste migliorie sono state estese anche alle versioni con motorizzazioni tradizionali, che ora offrono vetri laterali posteriori acustici e pneumatici con inserti in schiuma. Audi ha inoltre ottimizzato i supporti motore e cambio per ridurre ulteriormente i rumori meccanici, garantendo un’esperienza di guida più confortevole.

Prezzi e disponibilità

In Germania, la A6 Berlina TFSI parte da 65.800 euro nella versione base e da 68.300 euro per quella più potente. La A6 Avant TFSI e ha un prezzo di partenza di 75.050 euro. I prezzi per il mercato italiano saranno comunicati a ridosso del lancio, previsto per il terzo trimestre del 2025. Con un pacchetto S line di serie e una dotazione più ricca nelle versioni top, Audi continua a puntare su prestazioni elevate e comfort senza compromessi.