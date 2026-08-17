Audi e la sfida in Formula 1: le somiglianze con la rinascita della Ferrari

La stagione 2026 della Formula 1 ha visto l’ingresso di due nuovi attori di rilievo: Cadillac e Audi. Mentre il team statunitense ha ampliato la griglia del Circus, la Casa tedesca ha acquisito la Sauber, iniziando un ambizioso progetto con le proprie power unit. Attualmente ottava in classifica Costruttori con 12 punti, Audi sta cercando di aumentare la propria competitività, con il pilota brasiliano Bortoleto che ha definito il telaio della R26 come uno dei migliori.

Il team, con sede a Hinwil in Svizzera, ex quartier generale della Sauber, non dispone ancora delle infrastrutture e del personale di alto livello dei top team, ma il team principal Mattia Binotto ha notato interessanti parallelismi con il passato. Per il 56enne ingegnere, i primi passi dell’Audi ricordano molto la stagione 1995 della Ferrari, anno in cui Binotto entrò a Maranello come ingegnere motorista.

Audi e la Ferrari del 1995: un paragone affascinante

La stagione 1995 fu un punto di partenza cruciale per la Ferrari, che iniziò una costante crescita sotto la guida di Jean Todt. L’ingaggio di figure chiave come Ross Brawn e Michael schumacher contribuì alla rinascita della Rossa, portando ai titoli mondiali Piloti e Costruttori dal 2000 al 2004. Mattia Binotto, che ha vissuto in prima persona quella trasformazione, vede molte somiglianze con il progetto attuale dell’Audi.

“I primi passi dell’Audi in Formula 1 mi ricordano molto la situazione della Ferrari nel 1995”, ha dichiarato Binotto. “Abbiamo le stesse sfide, le stesse ambizioni e, soprattutto, lo stesso desiderio di crescere e migliorare costantemente. È un percorso che richiede pazienza e determinazione, ma siamo sulla strada giusta.”

Le ambizioni di Audi per il futuro

L’obiettivo di Audi è quello di diventare una forza competitiva entro il 2030. Il team sta lavorando duramente per migliorare le proprie infrastrutture e attrarre talenti di alto livello, seguendo un percorso simile a quello intrapreso dalla Ferrari negli anni ’90. “Sappiamo che la strada è lunga”, ha aggiunto Binotto, “ma abbiamo la determinazione e le risorse per raggiungere i nostri obiettivi.”

Il pilota brasiliano Bortoleto ha espresso grande fiducia nel progetto Audi, lodando in particolare il telaio della R26. “È uno dei migliori telai con cui ho lavorato”, ha dichiarato Bortoleto. “Abbiamo un grande potenziale e sono convinto che possiamo fare grandi cose in futuro.”

Con il supporto di figure esperte come Binotto e l’ambizione di diventare un top team, Audi sembra essere sulla strada giusta per replicare il successo della Ferrari degli anni ’90. La sfida è grande, ma le premesse sono promettenti.