Negli ultimi mesi BMW ha dimostrato una capacità di operare su più fronti: ha collaborato con Di.Di. per un evento a Vallelunga, ha registrato una crescita del 42% nelle immatricolazioni di veicoli elettrici in Italia e ha lanciato le versioni limitate M 1000 RR, R e XR Nürburgring Edition. Un unico filo conduttore lega queste iniziative: l’impegno a superare limiti tecnici e personali, dalla pista di prova alla strada.

Vallelunga accoglie Di.Di.: ritorno in sella dopo l’incidente

Il circuito di Vallelunga si è trasformato in un vero laboratorio di inclusività grazie a Di.Di. (Diversamente Disabili) e al sostegno di BMW Motorrad Italia. Motociclisti che hanno subito gravi incidenti hanno potuto testare mezzi adattati alle loro esigenze, affiancati da istruttori specializzati e volontari. Tra le testimonianze più toccanti spiccano quelle di Nausica e Alessandro, i quali hanno riconquistato la fiducia nella propria capacità di gestire la prima curva. Il progetto SpecialMente guidato da Emiliano Malagoli, ha coordinato la logistica e la personalizzazione delle moto, dimostrando che la passione per la due ruote non svanisce di fronte a una disabilità.

Crescita delle immatricolazioni: le vendite elettriche di BMW in Italia

Da gennaio a settembre 2026, il Gruppo BMW ha totalizzato 68.001 immatricolazioni in Italia, segnando un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e consolidando una quota del 35% nel segmento premium. Il risultato più sorprendente è stato il balzo del 42% nelle vendite di veicoli a batteria (BEV), con 5.067 unità immatricolate. Se si includono anche le MINI le immatricolazioni elettriche complessive salgono a 6.605, pari a una crescita del 26,5% su base annua. Il segmento plug-in hybrid ha contribuito con 9.248 unità, mantenendo una solida presenza del 32,4% nel premium ibrido.

Ruolo della iX3 e della Neue Klasse nella strategia elettrica

Il modello iX3 rappresenta il primo passo della Neue Klasse una serie di veicoli che definisce la nuova generazione tecnologica di BMW. Con più di 100.000 ordini a livello mondiale, la iX3 ha già dimostrato la sua attrattiva anche in Italia, facilitando la crescita della famiglia X3. La strategia prevede il coesistere di versioni elettriche, ibride e a combustione interna, con modelli chiave come la BMW X5 e la Serie 3 pronti a completare l’offerta entro i prossimi anni.

BMW M 1000 RR, R e XR Nürburgring Edition: prezzi e modalità d’ordine

Per celebrare il centenario del leggendario NürburgringBMW Motorrad ha presentato tre versioni limitate della gamma M: la supersportiva M 1000 RR la hyper-naked M 1000 R e la crossover M 1000 XR. Ogni modello è stato prodotto in una tiratura di soli 100 esemplari mondiali e veste una verniciatura esclusiva Nürburgring Green. Il serbatoio riporta il tracciato del circuito, mentre la cover dell’airbox è marchiata con “one of 100”. Il pacchetto comprende cerchi in carbonio con finiture verdi, sella in tessuto scamosciato con il numero “100” ricamato e il M Track Package di serie.

BMW M 1000 RR Edition: € 47.850

BMW M 1000 R Edition: € 32.350

BMW M 1000 XR Edition: € 35.350

Per assicurarsi uno dei pochi esemplari destinati all’Italia, è necessario rivolgersi direttamente alla rete di concessionarie BMW Motorrad poiché l’acquisto online non è previsto. Data la tiratura limitata, è consigliabile contattare il rivenditore di fiducia il prima possibile.