Il contesto del mercato automobilistico cinese

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico cinese ha visto un’esplosione di crescita, in particolare nel settore delle auto elettriche. Marchi locali come NIO e Xpeng hanno guadagnato rapidamente quote di mercato, costringendo i produttori tradizionali a rivedere le loro strategie. Audi, storicamente uno dei marchi premium più apprezzati in Cina, ha deciso di rispondere a questa sfida lanciando una nuova sotto-marca dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, denominata AUDI.

La presentazione della nuova sotto-marca

Durante la conferenza di presentazione dei risultati di vendita del 2024, l’amministratore delegato Gernot Döllner ha rivelato che il primo modello della nuova gamma sarà svelato al Salone di Shanghai 2025. Questo evento, che si svolgerà dal 25 aprile al 2 maggio, rappresenta un’importante opportunità per Audi di mostrare il suo impegno verso l’elettrificazione e l’innovazione. Il modello, che si basa sul concept AUDI E, promette di essere un mix tra una Sportback e una station wagon, con un design completamente rinnovato e interni all’avanguardia.

Collaborazione con SAIC e innovazioni tecnologiche

Un aspetto cruciale del progetto AUDI è la collaborazione con il costruttore cinese SAIC, che ha permesso di ridurre i tempi di sviluppo del 30%. La nuova piattaforma, chiamata Advanced Digitized Platform, è progettata specificamente per veicoli elettrici e garantirà un’abitabilità superiore rispetto ai modelli tradizionali. Con un pacco batterie da 100 kWh, il primo modello della gamma avrà un’autonomia dichiarata di 700 km, un dato che, se confermato, potrebbe posizionare AUDI come leader nel segmento delle auto elettriche premium in Cina.

Strategia di mercato e prospettive future

Nonostante un calo del 10,9% nelle vendite nel 2024, il mercato cinese rimane cruciale per Audi, con volumi di vendita che superano di tre volte quelli degli Stati Uniti. La creazione della sotto-marca AUDI rappresenta una mossa strategica per affrontare la crescente concorrenza locale e per consolidare la presenza del marchio in un mercato in continua evoluzione. Con l’introduzione di modelli esclusivi e un design innovativo, Audi punta a catturare l’attenzione di una clientela giovane e tecnologicamente avanzata, un segmento in forte crescita in Cina.