E se l’Audi Q2 diventasse completamente elettrica nel 2023? Un piccolo rovescio di fortuna. Sebbene i giorni dell’Audi Q2 sembrassero contati, il marchio con gli Anelli non avrebbe intenzione di abbandonare il segmento che occupa oggi. Avremmo dovuto capire che il SUV non sarebbe stato rinnovato così com’era.

Ebbene, un SUV urbano 100% elettrico è previsto per il 2023. Senza dubbio, si tratta di un sostituto a emissioni zero per la Q2.

Audi Q2 sulla stessa piattaforma della prossima Porsche Macan elettrica

Un’altra sorpresa è che questo modello non sarà basato sulla stessa piattaforma tecnica della più grande Q4 e-tron, che è la stessa della Volkswagen ID.3 o della Skoda Enyaq. No, è stato specificato che utilizzerà la piattaforma PPE, quella che sarà inaugurata dalla A6 e-tron a zero emissioni, che sarà presentata nella sua versione definitiva verso la fine dell’anno.

Un altro modello che ne trarrà vantaggio è la Porsche Macan 100% elettrica, che sarà quindi presentata un po’ prima del sostituto a batteria della Q2.

In altre parole, modelli piuttosto ingombranti. Non immaginavamo necessariamente che un modello così piccolo sarebbe stato in grado di adottarlo a sua volta.

È davvero una sorpresa?

È difficile immaginare che il costruttore di Stoccarda lasci campo libero ai suoi principali concorrenti. BMW, attraverso Mini, sarà sempre presente nel segmento dei SUV urbani premium con la Countryman, che passerà il testimone a una nuova generazione nel 2023, come la Q2.

E, a differenza del modello attuale, il prossimo avrà una variante a emissioni zero. Logicamente, condividerà la piattaforma con la nuova X1. E si scopre che quest’ultima esiste in forma completamente elettrica, in questo caso chiamata iX1.

Anche il marchio Mercedes è presente in questa categoria – ma si tratta di una novità – grazie a Smart e al suo nuovissimo modello, la #1. Un modello che già conosciamo, piuttosto compatto (4,27 m di lunghezza, 6 cm più lungo dell’attuale Q2), dotato di una batteria da 66 kWh che alimenta un motore elettrico da 272 CV e 343 Nm di coppia (in attesa di una versione più sportiva), piuttosto chic, insomma un concorrente ideale.

Infine, il marchio di Ingoldstadt ha recentemente annunciato l’intenzione di lanciare solo veicoli a emissioni zero a partire dal 2026. Un’Audi Q2 e-tron (così dovrebbe chiamarsi) avrebbe molto da offrire. In ogni caso, il modello ancora in catalogo è in testa alla categoria in termini di immatricolazioni. Sarebbe stato un peccato fermarsi lì!