Audi Q6 etron: autonomia, uscita, prezzo, interni

Audi ha svelato il MY 2024 del suo modello di ingresso all’universo completamente elettrico della gamma. In questo articolo vediamo infatti l’autonomia, il prezzo, la data di uscita ed il design degli interni.

Audi Q6 E-Tron: autonomia e interni

Iniziamo a parlare della Audi Q6 E-Tron con la sua autonomia, un aspetto che di sicuro gli acquirenti di questo veicolo prendono in considerazione al momento della scelta. E’ infatti uno dei più importanti della auto elettriche.

E’ evoluto questo problema delle vetture a zero emissioni infatti, per la E-Tron secondo il ciclo WLTP l’autonomia è di 655 km. Un dato importante e che dà fiducia rispetto ad altri veicoli e considerato che è una daily fa sicuramente ben sperare.

Bisogna però ricordare che il ciclo WLTP è distante rispetto a quella che è la vera autonomia nel mondo reale. Infatti il test che porta a questo risultato viene fatto in determinate condizioni che sono difficilmente replicabili nel mondo reale.

Se vogliamo confrontare questo dato rispetto all’utilizzo reale la Q6 E-Tron può avere un’autonomia di 600 km. Assolutamente un dato di livello che permette di guidare senza avere l’assillo della ricarica, anche se grandi viaggi non se ne possono fare, almeno di non trovare una stazione di ricarica lungo il percorso.

Gli interni della Q6 E-Tron sono un trionfo di comfort e tecnologia, iniziando dai sedili in eco-pelle, passando per i 16 altoparlanti divisi in 4 aree dell’auto che garantiscono un suono di alta qualità ed arrivando all’impianto di infotainment.

Questo si compone dell’Audi Virtual Cockpit Plus davanti al guidatore, la dimensione è di 11,9 pollici. Lo schermo centrale è di 14,5 e garantisce un’ottima visibilità della navigazione e di altri dati sull’auto. Questi dati sono visibili anche sullo schermo nella zona del passeggero, da 10,9 pollici, una prima assoluta per Audi.

Uscita e prezzo

La nuova Audi Q6 E-Tron è già acquistabile presso la rete ufficiale Audi in Italia, il prezzo di partenza è di 73.300 euro.

Una cifra in linea con quella che è l’auto che rappresenta il top in termini di tecnologia e comfort per i veicoli a zero emissioni.