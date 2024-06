Audi RS7 2023: prezzo, cavalli e scheda tecnica

Come si possono pulire i sedili dell’auto utilizzando la schiuma da barba, in questo articolo lo vediamo insieme nel dettaglio.

Si è accesa la spia gialla del motore e non sapete cosa stia succedendo alla vostra auto? Vediamo come fare quando è fissa o lampeggiante.

In questo articolo vi spiegheremo come pulire i sedili dell’auto in tessuto, in modo da renderli impeccabili come il primo giorno!