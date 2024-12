L'Audi Q6 Sportback e-tron offre prestazioni elevate e un design accattivante per gli amanti delle auto elettriche.

Un nuovo capitolo per Audi nel segmento elettrico

L’Audi Q6 Sportback e-tron rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico italiano. Questo SUV medio elettrico, con la sua versione coupé, si distingue per un design elegante e sportivo, che cattura l’attenzione di chi cerca un’auto non solo performante ma anche esteticamente accattivante. Con una lunghezza di 4.77 metri, l’Audi Q6 Sportback e-tron è progettata sulla piattaforma PPE, specificamente dedicata ai veicoli elettrici, promettendo un’autonomia massima di 656 km secondo il ciclo WLTP.

Gamma e prezzi competitivi

I prezzi dell’Audi Q6 Sportback e-tron partono da 74.800 euro per la versione Business Advanced, dotata di trazione posteriore e 251 CV. La gamma si estende fino a 107.700 euro per la versione top di gamma SQ6 Sport attitude, che offre trazione integrale e una potenza di 517 CV. Questa varietà di allestimenti consente ai clienti di scegliere il modello che meglio si adatta alle loro esigenze, sia in termini di prestazioni che di comfort.

Caratteristiche e dotazioni di serie

La Q6 Sportback e-tron Business Advanced è equipaggiata con cerchi da 18″ o 19″, verniciatura a contrasto, luci full LED e sedili anteriori e posteriori riscaldabili. Tra le dotazioni di serie troviamo anche il cruise control adattivo, il park assist plus, un frunk anteriore da 64 litri, una pompa di calore, strumentazione digitale e un caricatore di bordo da 11 kW. Queste caratteristiche rendono l’Audi Q6 Sportback e-tron non solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio gioiello tecnologico.

Versioni sportive e personalizzazioni

Per gli appassionati di prestazioni, l’Audi SQ6 Sportback e-tron offre un’esperienza di guida senza pari. Con cerchi in lega da 20″ e un design esclusivo, questa versione è dotata di interni raffinati, tra cui un monitor centrale da 14,5″ e un climatizzatore a 3 zone. Inoltre, l’assetto adattivo con molle ad aria e i proiettori a matrice di LED garantiscono un comfort di guida eccezionale, mentre le luci posteriori OLED e le firme luminose digitali aggiungono un tocco di modernità al design.

Conclusioni sul futuro elettrico di Audi

L’Audi Q6 Sportback e-tron segna un passo significativo verso un futuro più sostenibile nel settore automobilistico. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, design accattivante e tecnologia all’avanguardia, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un’auto elettrica senza compromettere lo stile e il comfort. Audi continua a dimostrare il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, offrendo veicoli che soddisfano le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente.