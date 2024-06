Audi Q7 2024: prezzo, dimensioni e interni

Audi ha recentemente mostrato le immagini del nuovo modello di Q7 per l’anno 2024. Il famoso suv del marchio tedesco si rinnova abbracciando gli stilemi delle altre vetture della casa e mostrando un nuovo volto più aggressivo. In questo articolo ne scopriamo il prezzo, le dimensioni e gli interni.

LEGGI ANCHE: Mercedes CLE Cabriolet 2024 – prezzo e data di uscita

Audi Q7 2024: dimensioni e interni

L’Audi Q7 sin dal suo lancio si è fatto notare per le dimensioni importanti che porta dietro di sé oltre che per il look che certamente non passa inosservato. Anche la versione commercializzata per quest’anno porta in dote queste caratteristiche innate. Di seguito il riepilogo delle dimensioni di questo veicolo.

Lunghezza : 5 metri

Larghezza : 1 metro e 97 (specchietti chiusi) 2 metri e 21 specchietti aperti

Altezza : 1 metro e 74

Passo: 2 metri e 99

I dati principali che riguardano un suv: altezza, larghezza e passo sono tutti impressionanti a dimostrazione che il modello si propone ancora come il massimo riferimento per la casa tedesca, con risultati in linea con quelli dei competitor più diretti.

Gli interni del nuovo Q7 si mostrano con un volante a tre razze e la strumentazione di bordo di alta qualità con head-up display integrato. Al suo fianco il sistema di infotainment con Audi Connect e MyAudi in abbinamento al collegamento ad Android Auto ed Apple Car Play.

LEGGI ANCHE: Retromarcia BMW non funziona, cause e cosa fare

Il prezzo

Audi Q7 2024 è già acquistabile presso le concessionarie ufficiali Audi italiane con un prezzo di partenza di 79.300 euro. Una cifra che è leggermente superiore per le versioni a benzina sportive che hanno un listino base di 86.000 euro.

In generale si dimostra un veicolo tecnologico e costoso non adatto a tutti ma che, in mano a chi ne ha le possibilità economiche è in grado di combinare lusso e sportività.