Le retromarcia della BMW non funziona: cause e cosa fare

I motivi per cui il cambio della BMW non entra in retromarcia sono diversi, i più comuni sono:

Il meccanismo di blocco del cambio impedisce al guidatore di togliere la BMW dal parcheggio quando il motore è spento. Inoltre, impedisce al conducente di selezionare una marcia senza premere il pedale del freno e l’accensione.

Il cilindro di accensione – Se il cilindro di accensione è difettoso, il cambio può bloccarsi in posizione di parcheggio.

Meccanismo del cambio difettoso – Se il cambio è usurato, può essere difficile inserire la marcia.

Cavo del cambio difettoso – Se il cavo del cambio è danneggiato o usurato, può causare problemi nel tentativo di inserire la marcia.

Trasmissione guasta – Anche i guasti interni alla trasmissione, come le valvole o i problemi al convertitore di coppia, possono impedire alla trasmissione di cambiare correttamente.

Alcuni modi per capire se la trasmissione della vostra BMW sta iniziando a sviluppare un problema:

Si ha difficoltà a passare a una marcia qualsiasi

Si seleziona la marcia e il veicolo non va da nessuna parte

C’è un movimento eccessivo nel cambio

Più si guida e più si rischia di provocare danni; inoltre, se il cambio non entra in retromarcia, è possibile che si rimanga bloccati e che si debba ricorrere a un costoso traino fino all'officina locale.

Un’officina effettuerà una diagnosi della trasmissione e il costo dipenderà dall’entità della riparazione. Potrebbe trattarsi di una semplice sostituzione delle boccole del cambio o di una revisione/sostituzione completa.

