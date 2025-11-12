Audi SQ5 ABT: Potenza e Stile in una Versione Rivisitata

Per gli appassionati di SUV sportivi in cerca di un modello esclusivo, la Audi SQ5 ABT rappresenta un’opzione di grande interesse. Sebbene non sia un modello ufficiale RS Q5, questa vettura, modificata dal rinomato tuner tedesco ABT Sportsline, si avvicina notevolmente alle aspettative di molti. Con un design accattivante e prestazioni elevate, l’SQ5 ABT si propone come una scelta di primo piano per chi desidera il massimo dall’Audi Q5.

Design e caratteristiche esterne

La Audi SQ5 ABT emerge immediatamente grazie al suo pacchetto aerodinamico, caratterizzato da un design raffinato e minimalista. Questo include uno splitter anteriore, un diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria e uno spoiler sul tetto, che conferiscono alla vettura un aspetto sportivo e aggressivo. I dettagli del design sono stati concepiti per ottimizzare sia l’estetica sia le prestazioni aerodinamiche del veicolo.

Cerchi e terminali di scarico

I cerchi ABT Evo da 22 pollici, caratterizzati da una finitura in nero lucido, rappresentano un elemento distintivo, conferendo un aspetto audace e contemporaneo. Per chi desidera uno stile più sobrio, è disponibile l’opzione dei cerchi Sport GR da 20 pollici. Inoltre, i terminali di scarico quadrupli in acciaio inox, con un diametro di 10 cm e finitura nera opaca, non solo arricchiscono l’estetica del veicolo, ma offrono anche un suono potente e caratteristico.

Modifiche interne e tecnologia

Pur non subendo modifiche radicali, l’interno dell’SQ5 ABT presenta dettagli degni di nota. I tappetini personalizzati e le luci di cortesia con il marchio ABT aggiungono un tocco di esclusività all’abitacolo. Ciò che rende veramente speciale questa SUV è, però, ciò che si trova sotto il cofano.

Prestazioni elevate

Il motore 3.0 TFSI V6 turbocompresso ha ricevuto un significativo potenziamento grazie al modulo ABT Power S, che porta la potenza a 440 CV e la coppia a 600 Nm. Si tratta di un incremento di 72 CV e 50 Nm rispetto alla versione standard, rendendo la SQ5 ABT una delle SUV più performanti della sua categoria.

Assetto e manovrabilità

Per migliorare ulteriormente le prestazioni, l’SQ5 ABT è dotata di molle ribassate che riducono l’altezza da terra fino a 45 mm. Questo intervento conferisce alla vettura un aspetto più aggressivo, simile a quello di una mini Q8, e migliora la stabilità e la manovrabilità durante la guida. La combinazione di potenza e controllo rende questa SUV un’esperienza di guida entusiasmante e coinvolgente.

Compatibilità e disponibilità

Il kit di modifiche è compatibile sia con l’Audi SQ5 SUV che con la versione Sportback, offrendo una maggiore versatilità per i clienti. Anche se i prezzi non sono stati divulgati, gli interessati possono contattare direttamente ABT per un preventivo personalizzato. Le modifiche apportate a questa vettura possono facilmente giustificare un investimento significativo.

La Audi SQ5 ABT si presenta come una proposta interessante per chi cerca un SUV sportivo con un tocco di personalità in più. Con un design elegante, prestazioni eccezionali e un’attenzione ai dettagli, questa vettura è destinata a lasciare il segno nel panorama automobilistico.