Artem è il volto di Pino dei personaggi più noti della serie tv Mare Fuori che è arrivata alla quarta stagione ed ha già in programma una quinta oltre ad aver ottenuto un ottimo riscontro all’estero dove i fan sono cresciuti esponenzialmente. In questo articolo vediamo quali auto possiede ed ha avuto Artem.

Artem: le auto dell’attore di Mare Fuori

La prima auto di Artem è stata una Fiat Panda che ha comprato appena ha compiuto 18 anni ma ha iniziato a guidare a 12 anni a bordo di un trattore e a 16 anni ha iniziato a guidare l’auto di sua madre. Di conseguenza una volta ottenuta la patente aveva già esperienza al volante.

Con il successo della serie è riuscito all’età di 20 anni a comprare una Mercedes GLA che era uno dei suoi obiettivi in quanto ne apprezza lo stile ed il comfort che è in grado di garantire.

Il sogno è la Rolls Royce

Non si professa un appassionato degli sport motoristici ma segue Hamilton sui social in quanto ne apprezza lo stile sempre sopra le righe.

La sua auto dei sogni è una Rolls-Royce perché quando ne possiedi una vuol dire che hai ottenuto il massimo del successo. Di sicuro farà di tutto per riuscire a coronarlo diventando un attore di successo.

La strada è ancora lunga e lui dalla sua ha l’età, essendo molto giovane. Non resta che vederlo ancora impegnato nelle scene della serie che lo ha reso famoso e perché no capire cosa potrà fare sempre in ambito attoriale nel futuro.

In termini automobilistici potrebbe stupire con qualche scelta di cui si innamorerà perdutamente nei prossimi anni. Magari sarà un’auto non tedesca e più prestazionale della sua attuale.