Tyson Fury è uno dei pugili più forti attualmente in circolazione il suo stile di combattimento è un vero incubo per i propri avversari che hanno davvero poche armi per provare a fermare la sua forza. In questo articolo scopriremo quali auto possiede e come è composto il suo garage.

Le auto del puglie britannico Tyson Fury

Tyson Fury ha ottenuto e sta ottenendo grandissimi guadagni dalla sua attività di pugile professionista e ciò gli permette di acquistare molte auto che utilizza quando non è impegnato sul ring.

Da amante del lusso ha nella sua collezione due Rolls-Royce una Phantom ovvero la berlina più lussuosa prodotta dalla casa britannica e una Cullinan l’ultimo suv a portare lo stemma alato. Due macchine in cui il lusso ed il comfort la fanno da padrone ma la potenza non manca dato che sono equipaggiate entrambe con un V12 di derivazione BMW in grado di sviluppare una potenza di 563 cavalli.

La collezione prosegue con ben 3 Ferrari, la prima una 812 Superfast capace di una potenza di 789 cavalli dal proprio V12 ad aspirazione naturale che le permette di scattare da 0 a 100 in soli 3 secondi. La seconda è una 488 GTB Spider dotata del motore V8 twin-turbo 3.9 di cilindrata che eroga una potenza di 660 cavalli. La terza ed ultima è una Ferrari California che adotta un V8 ad aspirazione naturale da 453 cavalli, si tratta della più vecchia presente nella flotta del pugile.

Fury è un amante dei Suv non a caso possiede due Range Rover, il suv top di gamma Sport dotato di un V8 che sviluppa 480 cavalli e il nuovo Defender disponibile sia con motore ad 8 cilindri che con il più parco 6 cilindri. La trazione integrale è di serie su questo modello.

Interesse per le tedesche con Porsche e Mercedes

Il parco auto di Fury termina con due auto provenienti dalla Germania. Una Porsche Taycan la prima berlina full electric della casa di Zuffenhausen che ha una potenza di 750 cavalli e che ha uno scatto da 0 a 100 davvero fulmineo.

Non può mancare un’auto della stella e nemmeno una qualsiasi ma niente di meno che una Classe G Wagon con il motore V8 Twin Turbo da 416 cavalli, trazione integrale e cambio automatico di serie.