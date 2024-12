Scopri come i test di DEKRA sfatano i miti sulla durata delle batterie delle auto elettriche usate.

Le auto elettriche usate e le loro batterie

Negli ultimi anni, le auto elettriche hanno guadagnato una crescente popolarità, ma l’acquisto di un veicolo elettrico usato è spesso accompagnato da dubbi e preoccupazioni, in particolare riguardo alla durata delle batterie. Molti automobilisti temono che le batterie possano degradarsi rapidamente, influenzando così le prestazioni e il valore residuo del veicolo. Tuttavia, recenti studi condotti da DEKRA, un leader nei servizi di testing e certificazione, offrono una nuova prospettiva su questo tema.

I risultati dei test di DEKRA

DEKRA ha effettuato oltre 25.000 misurazioni sullo stato di salute delle batterie ad alta tensione, accumulando dati significativi che sfatano alcuni dei miti più comuni. Utilizzando un metodo brevettato per test rapidi, gli esperti hanno scoperto che, anche a chilometraggi elevati, la maggior parte delle batterie mantiene condizioni ottimali. Ad esempio, i taxi Jaguar I-PACE di Monaco, con percorrenze tra i 180.000 e i 260.000 chilometri, hanno mostrato uno stato di salute compreso tra il 95% e il 97%.

Perché le batterie delle auto elettriche sono più resistenti

Secondo Gregor Beiner, amministratore delegato del Münchener Taxi Zentrum, le batterie di questi veicoli, nonostante vengano caricate frequentemente, si sono dimostrate incredibilmente resistenti nel tempo. Christoph Nolte, vicepresidente esecutivo di DEKRA, sottolinea che le batterie per auto sono progettate per durare molto più a lungo rispetto a quelle di dispositivi come cellulari e tablet. I test rivelano che, nella maggior parte dei casi, anche dopo molti chilometri, le batterie mantengono una capacità superiore al 90%.

Fattori che influenzano la durata delle batterie

È importante notare che il degrado della batteria può dipendere da vari fattori, come lo stile di guida, le condizioni climatiche e le abitudini di ricarica. Il valore residuo di un veicolo elettrico è fortemente influenzato dallo stato della batteria, che rappresenta il componente più costoso. Per affrontare l’incertezza riguardo al valore residuo, DEKRA ha sviluppato un test rapido che fornisce risultati accurati sullo stato di salute della batteria in soli 15 minuti.

Il test rapido di DEKRA

Il processo di testing prevede una breve guida in condizioni di accelerazione e un’analisi statica, confrontando i dati raccolti con un database di riferimento costruito attraverso test approfonditi su batterie nuove. Questo approccio consente una valutazione precisa dello stato della batteria, disponibile per circa 130 modelli di veicoli in diversi Paesi europei. Grazie a questi test, gli automobilisti possono prendere decisioni più informate sull’acquisto di auto elettriche usate, riducendo le preoccupazioni legate alla durata delle batterie.