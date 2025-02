Introduzione alle auto EV range extender

Le auto EV range extender stanno guadagnando attenzione come una soluzione innovativa per la mobilità sostenibile in Europa. Questi veicoli offrono un compromesso interessante tra i modelli completamente elettrici e quelli ibridi, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con l’Unione Europea che sta considerando la possibilità di continuare a vendere auto ibride anche dopo il 2035, la tecnologia dei range extender potrebbe diventare sempre più rilevante.

Come funzionano le auto EV range extender

Il principio alla base delle auto EV range extender è semplice: mentre i veicoli elettrici tradizionali dipendono esclusivamente dalla batteria per la loro alimentazione, i range extender utilizzano un motore termico per ricaricare la batteria durante il movimento. Questo sistema consente di aumentare l’autonomia del veicolo, riducendo l’ansia da autonomia che molti consumatori avvertono. È importante notare che, a differenza delle ibride plug-in, in cui il motore termico contribuisce alla trazione, nei range extender le ruote sono azionate esclusivamente da motori elettrici.

Modelli attuali e investimenti nel settore

Attualmente, diversi produttori stanno investendo nella tecnologia delle auto EV range extender. Nissan è stata pioniera in questo campo, introducendo la Note in Giappone nel 2016 e portando in Europa i modelli Qashqai e X-Trail con la tecnologia e-Power. Tuttavia, è importante notare che i modelli Nissan non offrono la possibilità di ricarica tramite presa. D’altra parte, Mazda ha lanciato la MX-30 R-EV, che include un range extender con ricarica tramite presa elettrica. Altri produttori, in particolare cinesi, stanno emergendo nel mercato, ma non hanno ancora una presenza significativa in Italia.

Il futuro delle auto EV range extender in Europa

Con l’Unione Europea che sta valutando la possibilità di consentire la vendita di auto ibride plug-in e range extender anche dopo il 2035, il futuro di questi veicoli appare promettente. La tecnologia potrebbe rappresentare un passo intermedio verso una mobilità completamente elettrica, aiutando i consumatori a superare le preoccupazioni legate all’autonomia e alla disponibilità di infrastrutture di ricarica. Tuttavia, è fondamentale considerare l’impatto ambientale complessivo, specialmente per i modelli che non offrono la ricarica tramite presa, poiché dipendono esclusivamente dal motore termico per la ricarica della batteria.

Conclusioni e prospettive

Le auto EV range extender offrono una soluzione intermedia tra veicoli elettrici e a combustione, combinando i vantaggi di entrambi. La loro popolarità è in crescita, ma resta da vedere se questo tipo di sistema avrà un futuro duraturo o se sarà solo un ponte verso un’era completamente elettrica. Con l’arrivo di nuovi modelli sul mercato, è chiaro che la tecnologia dei range extender sta per diventare un argomento centrale nel dibattito sulla mobilità sostenibile.