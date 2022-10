Le auto di Giorgia Meloni: dalla Mini Cooper alla Giulia di casa Alfa Romeo, passando per l'auto tedesca a disposizione del Presidente del Consiglio.

Le auto sono sempre un oggetto che non passa inosservato, soprattutto quando si guardano quelle di personaggi pubblici. Tra auto blindate e private ecco quali sono quelle di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: le auto della nuova Premier

L’auto che si guida spesso dice tante e forse proprio per questo motivo resta uno degli oggetti di proprietà che riceve più sguardi.

Non è dunque passato inosservato il cambio di vetture che Giorgia Meloni, neoeletta Presidente del Consiglio, ha fatto in questi giorni.

La leader di Fratelli d’Italia si è infatti divisa tra quelle che sono le sue auto private e quelle “d’obbligo” blindate e messe a disposizione proprio per il Presidente del Consiglio.

Le auto di Giorgia Meloni: dall’Audi presidenziale all’Alfa made in Italy

Negli scorsi giorni, per le strade di Roma, Giorgia Meloni non solo è stata vista più volte, ma anche su più auto. Le varie fasi della formazione del nuovo governo hanno infatti richiesto la presenza della leader di Fratelli d’Italia, nonché Presidente del Consiglio, che ha stupito non con cambi di abito mai di auto.

La prima delle vetture con cui la Meloni si è presentata a Palazzo Chigi e che spesso è associata a lei è la sua Mini Cooper.

Una scelta per cui la leader di FdI ha subìto non poche critiche. Il patriottismo tanto acclamato dalla Meloni, secondo i molti commenti fatti, non si sposa troppo bene con la vettura figlia della tedesca BMW.

Giorgia Meloni ha poi cambiato direzione, preferendo nei giorni seguenti giungere a bordo di una Fiat 500 X bianca. Macchina che, a seguito dell’investitura, ha dovuto lasciare nelle mani del marito per salire a bordo dell’Audi A6, la vettura presidenziale.

Al ritorno a Palazzo Chigi per le consegne ufficiali da Mario Draghi, la Meloni ha però fatto un ulteriore cambio vettura. La neoeletta Presidente del Consiglio si è infatti presentata a bordo di un’Alfa Romeo Giulia, un simbolo del made in Italy che la Meloni ha annunciato per la linea del prossimo governo.

