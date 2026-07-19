Auto ibride plug-in: 5 modelli con bassi consumi e lunga autonomia elettrica

Scopri quali sono le auto ibride plug-in più efficienti del mercato, con grande autonomia elettrica e bassi consumi. Confronta le prestazioni e le caratteristiche di 5 modelli top.

Le auto ibride plug-in rappresentano una soluzione sempre più popolare per chi cerca un equilibrio tra autonomia e sostenibilità. Questi veicoli offrono la possibilità di percorrere molti chilometri in modalità elettrica, riducendo al minimo i consumi di carburante. Ecco una panoramica dei 5 modelli più efficienti disponibili sul mercato.

Le ibride plug-in, o PHEV sono progettate per offrire un’esperienza di guida a zero emissioni per tratti significativi, grazie a una batteria ricaricabile. Quando la batteria è scarica, continuano a garantire prestazioni eccellenti con consumi contenuti. Vediamo insieme i modelli che spiccano per autonomia elettrica e risparmio energetico.

I 5 modelli di auto ibride plug-in più efficienti

Audi Q3 e-hybrid: prestazioni e comfort

L’Audi Q3 e-hybrid è una delle versioni più apprezzate del suv tedesco, disponibile sia in versione standard che Sportback. Questo modello combina un motore quattro cilindri 1.5 litri a ciclo Miller da 177 cavalli con un motore elettrico da 116 cv, per una potenza totale di 272 cavalli e 400 Nm di coppia massima. L’autonomia in elettrico dichiarata è di 119 chilometri, con un consumo medio di carburante di 1,7 l/100 km e emissioni di anidride carbonica di 39 g/km. La batteria da 25,7 kWh può essere ricaricata fino a 50 kW in corrente continua, passando dal 10 all’80% di carica in meno di mezz’ora.

Bmw X3 xDrive30e: trazione integrale e prestazioni

Il Bmw X3 xDrive30e è un altro suv ibrido plug-in che si distingue per la sua trazione integrale. Questo modello abbina un motore quattro cilindri 2.0 litri turbo benzina da 190 cavalli a un’unità elettrica da 184 cv, per una potenza complessiva di 299 cavalli e 450 Nm di coppia massima. L’autonomia in elettrico varia da 80 a 88 chilometri, con un consumo medio di carburante compreso tra 2,8 e 3,3 l/100 km e emissioni di anidride carbonica tra 64 e 76 g/km. La batteria ha una capacità lorda di 22,7 kWh, di cui 19,7 utilizzabili, e può essere ricaricata a 11 kW in corrente alternata.

Geely Starray EM-i: innovazione cinese

La Geely Starray EM-i è un suv ibrido plug-in lungo 4,74 metri, sviluppato sulla piattaforma Gea del gruppo cinese. Questo modello combina un motore quattro cilindri 1.5 litri aspirato da 99 cavalli con un’unità elettrica da 218 cv, per una potenza massima di 218 cavalli e una coppia di 262 Nm. L’autonomia in elettrico dichiarata è di 83 chilometri, con un consumo medio di carburante di 2,4 l/100 km e emissioni di anidride carbonica di 54 g/km. La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,4 kWh può essere ricaricata fino a 30 kW in corrente continua, con un tempo di ricarica dal 30 all’80% di circa 20 minuti.

Jeep Compass e-Hybrid Plug-in: versatilità e autonomia

La Jeep Compass e-Hybrid Plug-in è la versione ricaricabile del suv di segmento C, costruita sulla piattaforma Stla Medium. Questo modello abbina un motore quattro cilindri 1.6 litri turbo benzina da 150 cavalli a un’unità elettrica da 125 cv, per una potenza complessiva di 225 cavalli e 350 Nm di coppia massima. L’autonomia in elettrico varia da 90 a 92 chilometri, con un consumo medio di carburante compreso tra 2,7 e 2,9 l/100 km e emissioni di anidride carbonica tra 61 e 63 g/km. La batteria da 17,9 kWh può essere ricaricata fino a 7 kW in corrente alternata, completando il passaggio dallo 0 al 100% in 2 ore e 53 minuti.

Il mercato delle auto ibride usate in Italia

In Italia, il mercato delle auto ibride usate è in costante crescita. Secondo i dati diffusi, i 10 modelli più venduti coprono un chilometraggio tra 50.000 e 150.000 km e hanno prezzi che variano tra circa 15.000 e 25.000 euro. I modelli più richiesti appartengono ai segmenti compatto e SUV, con motorizzazioni plug-in o full hybrid e anni di immatricolazione tra il 2018 e il 2026.

Il mercato dell’usato in Italia è stabile, con un totale di 1.624.192 cambi di proprietà nei primi sei mesi del 2026. Le auto ibride rappresentano il 13,3% delle compravendite di seconda mano, posizionandosi dietro solo ai motori diesel e a benzina. Questo trend conferma l’interesse crescente per le vetture ibride, sia nuove che usate.

L’elettrificazione del mercato automobilistico

L’elettrificazione del mercato delle quattro ruote in Italia e in Europa sta procedendo a ritmi sostenuti. Le auto elettriche e ibride plug-in stanno registrando una forte crescita, mentre le auto diesel sono in netto calo. Nel primo semestre del 2026, in Italia, le immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in hanno superato quelle delle auto diesel, con una quota di mercato rispettivamente del 10,1% e del 10,6% contro il 6,5% delle diesel.

Anche in Europa, i dati dei primi cinque mesi del 2026 mostrano un sorpasso delle auto elettriche e ibride plug-in sulle diesel. Le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 31,2%, mentre quelle delle ibride plug-in del 25%. Questo trend conferma la tendenza verso una mobilità sempre più sostenibile e a basse emissioni.