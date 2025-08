Auto parcheggiata sotto il sole, come proteggerla e le indicazioni sulla regolazione del clima per viaggiare freschi d'estate.

Il caldo porta con sé condizioni che non siamo abituati a tollerare, specialmente le alte temperature vissute nello scorso mese di luglio, questa spiacevole situazione si ripercuote anche sulla nostra automobile, in particolare se questa viene parcheggiata a contatto diretto con il sole per un periodo prolungato. Vediamo quindi come è possibile proteggerla.

LEGGI ANCHE: Le differenze tra gli automobilisti europei, un focus su Italia, Germania, Francia

Auto sotto il sole, se moderna si può gestire la climatizzazione

Quando ci si accinge ad aprire la portiera della propria automobile lasciata sotto il sole dopo un’intera giornata si sa già che si verrà investititi da un’ondata di calore che sarà smaltita in diverso tempo.

Questa situazione può essere bypassata se si è in possesso di una vettura elettrica o ibrida moderna, in quanto sono dotate di un sistema di climatizzazione gestibile da remoto tramite smartphone. Si tratta di una funzione presente sui modelli di alta fascia che permette di impostare la temperatura desiderata ed accendere il clima con il solo cellulare, in questo modo l’auto al nostro arrivo sarà fresca.

Un altro modo è limitare l’irraggiamento con un parsole, consigliabile uno riflettente e se parcheggiata in un posto sicuro tenere i finestrini leggermente abbassati per garantire un ricambio d’aria. Il rimedio più facile è parcheggiare all’ombra ma spesso questo non è possibile. Naturalmente altro aiuto è dato dai finestrini oscurati, disponibili di serie su molte auto.

LEGGI ANCHE: Renault Twingo Elettrica, la city car che conquista con stile e prezzo

Aprire le portiere per fare uscire l’aria

Se quanto elencato sopra non si può fare è bene arrivare davanti all’auto e aprire tutte le portiere per almeno 2 minuti e usare una portiera come ventaglio, spingendo fuori l’aria interna e far entrare in abitacolo aria più fresca.

Il condizionatore è bene metterlo al minimo per i primi minuti e tenere i finestrini abbassati. Solo quando si percepisce una temperatura interna più bassa rispetto a quella esterna alzare i finestrini ed andare solo con il condizionatore acceso, senza un eccessivo scarto verso il basso in termini di gradi altrimenti si avrebbe poi un forte sbalzo ad auto ferma.