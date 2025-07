Autovelox in Italia: arriva la mappa per evitarli

Hey ragazze, parliamo di una novità che potrebbe far felici tutti gli amanti dei viaggi in auto senza l’incubo delle multe! 🚗💨 Avete sentito parlare della mappa degli autovelox che il governo sta progettando? Sì, avete capito bene! Finalmente ci sarà un modo per sapere dove si trovano questi spauracchi che ci fanno tremare ogni volta che acceleriamo un po’ di più. Ma andiamo con ordine.

Cosa prevede la nuova iniziativa?

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha in mente di creare una mappa dettagliata di tutti gli autovelox presenti in Italia. Questa idea è nata anche grazie a una sentenza della Corte di Cassazione, che ha messo in discussione la validità delle multe emesse da dispositivi non omologati. In sostanza, non possiamo più essere multati senza che prima ci venga garantita la correttezza del dispositivo! 🙌

Questa mappa non solo ci permetterà di conoscere la posizione degli autovelox, ma conterrà anche informazioni sul tipo di dispositivo, come marca e modello. Chi di voi non ha mai desiderato avere un navigatore che ti avvisi prima di incontrare uno di questi aggeggi? This is giving me peace of mind vibes! 😅

Perché è importante sapere dove si trovano gli autovelox?

Molti automobilisti si trovano a dover viaggiare su strade sconosciute e il pensiero di una multa inattesa può essere davvero stressante. Con la mappa, avremo l’opportunità di regolare la nostra andatura prima di arrivare nei pressi di un autovelox. Questo potrebbe anche ridurre il numero di sanzioni non giustificate e, di conseguenza, farci risparmiare un bel po’ di soldi. Unpopular opinion: chi ha mai pensato che le multe fossero solo un modo per fare cassa? 🤔

La Lega ha già presentato un emendamento per avviare il censimento di tutti gli autovelox in Italia e, secondo le stime, ci sono circa 11.171 dispositivi nel nostro Paese! Per darvi un’idea, sono il 10% di quelli presenti in tutto il mondo. Russia e Brasile sono i soli a superarci, ma non è interessante sapere che, in un paese così piccolo, ci siano così tanti autovelox? 📍

Quando potremo consultare questa mappa?

La grande domanda è: quando avremo accesso a questa mappa? Al momento, le tempistiche dipendono dalla raccolta dei dati da parte del Ministero, ma c’è grande attesa. Se tutto andrà secondo i piani, comuni e province non potranno più utilizzare gli autovelox come una fonte di entrata, il che è una buona notizia per tutti noi automobilisti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, chi di voi ha già un’idea di come potrebbe cambiare la propria esperienza di guida? Avete mai avuto brutte esperienze con autovelox? Raccontatemi nei commenti! 💬✨