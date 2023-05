Wuling e Baojun si rivolgono ai segmenti di mercato più bassi con questa Yunduo. Negli ultimi due anni, SAIC-GM-Wuling si è concentrata sullo sviluppo della gamma Wuling, tra la gamma di mini-elettriche e i modelli destinati all’internazionalizzazione del marchio (monovolume Victory, SUV Star e Xincheng). Un po’ trascurato, il marchio Baojun è destinato a una rinascita con la sua elettrificazione.

Dopo il piccolo SUV Yep, verrà aggiunto alla gamma un modello compatto. Questo Baojun Yunduo è anche il complemento ideale della gamma Wuling e del suo Bingo.

Baojun Yunduo: caratteristiche, design, motori

Monovolume compatto

Con questi due modelli, possiamo notare che SAIC e GM seguono da vicino BYD: il Bingo attacca il Gabbiano, mentre lo Yunduo dovrebbe contrastare il Dolphin. Nonostante le dimensioni più generose (il Dolphin misura 4125 mm in Cina), il prezzo dovrebbe essere simile, inferiore a 120.000 RMB (15.800 euro).

Nonostante il profilo unibody, la city car di BYD è più adatta al segmento delle utilitarie. Ma con un’altezza di 1,65 m, la Yunduo si avvicina alle dimensioni di una Renault Scenic di terza generazione, per esempio… Baojun fa così rivivere un segmento abbandonato, quello delle monovolume compatte, che non ha mai avuto successo in Cina… La quasi assenza di cofano conferma il suo posto in questo segmento.

La batteria sarà di tipo LFP, fornita da Liuzhou Huating New Energy Technology. Non ci sono dettagli sulla capacità e sull’autonomia, poiché le informazioni iniziali sono state pubblicate dal Ministero (MIIT) e non dal produttore. Salvo sorprese, visto il mercato di riferimento, l’autonomia dovrebbe essere di circa 400 km (ciclo CLTC). La velocità massima sarà limitata a 150 km/h. Come altri modelli Baojun, lo Yunduo dovrebbe essere dotato di ausili alla guida sviluppati in collaborazione con DJI.

Non per l’Europa

Non lasciamoci ingannare dal logo Baojun, che dovrebbe essere limitato al mercato cinese. I modelli Baojun sono abituati a varcare le frontiere con altri marchi: Wuling, MG o addirittura Chevrolet, a seconda del mercato… L’arrivo della Yunduo in Europa è comunque improbabile, perché andrebbe chiaramente a pestare i piedi alla MG4, il che non sarebbe nell’interesse del gruppo SAIC.

