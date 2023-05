Dopo Rolls-Royce, è il turno di Mercedes-Benz di sviluppare partnership nel campo della moda, precisamente con Moncler. Il marchio tedesco si era già cimentato in questo esercizio nel 2021, creando un restyling della Classe G in collaborazione con Virgil Abloh, allora direttore artistico di Louis Vuitton. Chiamato “Project Maybach”, il fuoristrada è stato trasformato in un SUV ostentato ma ad alte prestazioni. Questa volta Mercedes collabora con Moncler.

Il marchio di lusso milanese è famoso per i suoi modelli di piumini e abbigliamento da sci di alta gamma. Come si fa a combinare Mercedes-Benz e Moncler? Il capo designer della casa automobilistica ha avuto la brillante idea di progettare un SUV metà Mercedes e metà Moncler. In altre parole, un 4×4 con forme ispirate ai piumini del marchio di lusso!

Mercedes-Benz x Moncler: caratteristiche e design

Il progetto, che Mercedes ha chiamato “Project Gravity”, è stato finora svelato solo a metà. Alcune foto e video stanno circolando sugli account Instagram del produttore e di Moncler. Ma queste pubblicazioni sono attente a mostrare solo una piccola parte del veicolo uscito dalla loro immaginazione.

Secondo le poche notizie che circolano sulla stampa, rivelate in particolare dalla rivista Wallpaper, la G-Wagen avrà forme ispirate all’aspetto gonfio e trapuntato delle giacche Moncler. “Mi sono chiesto cosa fosse Moncler (…) Per me è il classico piumino a sbuffo. Mi piacciono le superfici piene e ricche e questi giubbotti ne sono l’emblema”, ha spiegato Gorden Wagener, capo designer di Mercedes-Benz.

Forme esageratamente grandi

Concretamente, la G-Wagen sarà dotata di grandi pneumatici a forma di palloncino, di un letto pick-up sovradimensionato e di un’enorme cerniera. In breve, l’intero abitacolo e gli pneumatici sono stati progettati per assomigliare a giganteschi giubbotti Moncler, con un look adatto a un SUV. Il risultato dovrebbe essere molto sorprendente, dato che la G-Wagen di solito prende in prestito forme dritte e austere.

Naturalmente, il “Project Gravity” non sarà affatto un veicolo funzionale, a differenza del “Project Maybach”. Al contrario, il team di progettazione della casa automobilistica ha abbandonato l’idea di creare una nuova supercar per trasformarla in un’opera d’arte! In linea di principio, non dovrebbe nemmeno essere motorizzata. Mercedes-Benz passa così dalla produzione di automobili alla scultura e all’arte!

