Introduzione al Bell Lithium 2025

Il mondo dei caschi per motociclisti si arricchisce di un nuovo protagonista: il Bell Lithium 2025. Questo casco integrale, distribuito in Italia da Alpa Distribution, si distingue per le sue caratteristiche innovative e per l’attenzione alla sicurezza. Presentato in anteprima al Motor Bike Expo di Verona, il Lithium è stato descritto da Carlo Rigon, Direttore commerciale di Alpa Distribution, come un prodotto all’avanguardia, pensato per soddisfare le esigenze dei motociclisti moderni.

Caratteristiche tecniche del Bell Lithium

Il Bell Lithium è progettato con un visierino parasole interno dotato di Pinlock 70, che garantisce una visione chiara anche in condizioni di umidità. La calotta, realizzata in policarbonato, pesa circa 1602 grammi, rendendolo leggero e confortevole per l’uso prolungato. La ventilazione è un altro punto forte: il casco è dotato di prese d’aria sulla mentoniera e sulla parte superiore, oltre a un estrattore posteriore che migliora il flusso d’aria, mantenendo il pilota fresco durante la guida.

Innovazione e sicurezza con MIPS

Una delle caratteristiche più interessanti del Bell Lithium è la disponibilità della versione MIPS (Multi-Directional Impact Protection System). Questo sistema innovativo è progettato per ridurre le forze di accelerazione rotazionale che possono verificarsi durante un impatto. In caso di caduta, il casco permette una certa mobilità interna, assorbendo parte dell’energia e riducendo il rischio di danni cerebrali. Questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza dei caschi, offrendo una protezione superiore rispetto ai modelli tradizionali.

Comfort e personalizzazione

Il comfort è un aspetto fondamentale per ogni motociclista, e il Bell Lithium non delude. Gli interni sono estraibili, lavabili e intercambiabili, permettendo una facile manutenzione e personalizzazione. Inoltre, il casco è compatibile con interfoni universali, grazie a un alloggiamento già predisposto. La chiusura con anello a doppia D, tipica dei caschi di alta gamma, assicura una vestibilità sicura e stabile, senza compromessi sulla qualità.

Disponibilità e prezzi

Il Bell Lithium è disponibile in tre misure di calotta, con taglie che vanno dalla S alla XL. Gli acquirenti possono scegliere tra dieci colorazioni per la versione standard e sei per quella MIPS. I prezzi partono da 189 euro per il modello base e da 239,99 euro per la versione MIPS, rendendolo un’opzione competitiva nel mercato dei caschi integrali.